Goldman Sachs’tan Merkez Bankası tahmini: Faiz öngörüsünü paylaştı
Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin tahminlerini paylaştı. Bankaya göre, TCMB'nin bu yıl faiz artırımlarına devam edeceği ve politika faizinin yüzde 40'a kadar yükseleceği öngörüldü. Goldman ayrıca, Merkez Bankası’nın gelecek yılın 3. çeyreğinde faiz indirimlerine başlayabileceğini belirtti.
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ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 2024 görünüm raporunda TCMB'ye ilişkin tahminlerini paylaştı.
Raporda, TCMB'nin bu yıl faiz artırımlarına devam edeceği ve politika faizinin yüzde 40'a kadar yükseleceği tahminine yer verildi.
Banka, 2024'ün 3. çeyreğinde faiz indirimlerinin başlayacağı, yılsonunda faizin yüzde 40'tan yüzde 25'e gerileyeceği öngörüsünde bulundu.
Yılsonunda enflasyonun da yüzde 35'e gerileyeceği tahmin edildi.