Goldman Sachs'tan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin yeni tahmin
Goldman Sachs, dün açıklanan faiz kararının ardından Merkez Bankası'nın kararına ilişkin yeni tahmin verdi. Goldman Sachs, 250 bp daha artışla politika faizini yüzde 42.50'ye yükseltmesini ve sıkılaşma sürecinin tamamlanmasını beklediğini açıkladı.
Goldman Sachs, dün TCMB'nin politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan yükseltmesinin ardından, 250 bp daha artışla politika faizini yüzde 42.50'ye yükseltmesini ve sıkılaşma sürecinin tamamlanmasını beklediğini açıkladı.
Daha önce tahminini yüzde 40 olarak belirleyen banka, Merkez Bankası kararının beklenenden daha fazla parasal sıkılaştırmaya işaret ettiğini belirtti.
Bankanın açıklamasında "Komite'nin politika faizini aralıktaki toplantıda 250 baz puan yükselteceğini ve faiz artırımı döngüsünü yüzde 42.50'de tamamlayacağını bekliyoruz" denildi.