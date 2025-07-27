Goldman Sachs'tan 'TCMB faiz kararı' yorumu: Türk bankaları için dönüm noktası

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında gerçekleştirdiği 300 baz puanlık faiz indirimi sonrası yayımladığı değerlendirme notunda, faiz indirimi döngüsünün başlangıcının Türk bankaları için önemli bir katalizör olduğunu vurguladı.

Kurumun ekonomistleri, daha önceki raporlarında da benzer görüşü dile getirdiklerini belirterek şu açıklamada bulundu:

“Türk bankaları faiz oranlarına karşı genellikle olumsuz bir duyarlılığa sahiptir. Kredi ve varlıkların yeniden fiyatlanma süreci, TL mevduat ve yükümlülüklerin yeniden fiyatlanmasından genellikle 6-9 ay daha uzun sürdüğü için, faizlerdeki düşüşler net faiz marjlarını destekler.”

Bu değerlendirme, yüksek faiz ortamında sıkışan kârlılık marjlarının, faiz indirimi süreciyle yeniden genişleme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

"2025’in üçüncü çeyreğinden itibaren toparlanmaya başlayacak"

Goldman Sachs, 2025 yılı sonu itibarıyla politika faizinin %33 seviyesine gerilemesini bekliyor. Bu senaryo altında Türk bankalarının kârlılık göstergelerinde kademeli bir toparlanma öngörülüyor.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Türk bankalarının net faiz marjı (NIM) ve ortalama özkaynak kârlılığı (ROE) 2025’in üçüncü çeyreğinden itibaren toparlanmaya başlayacak ve bu trend 2026 ortasında zirve seviyelere ulaşacak. Faiz indirimi etkileri zamanla bilançolara yansıyacak.”

"Bankacılığın diğer kalemleri performans üzerinde etkili"

Ayrıca Goldman Sachs, sadece faiz gelirlerinin değil, ücret ve komisyon gelirleri gibi bankacılığın diğer kalemlerinin de performans üzerinde önemli rol oynayacağını vurguladı. Düşük NIM performansını telafi edecek bu gelir kalemleri, bazı bankalar için daha güçlü sonuçlar doğurabilir.

Garanti ve Akbank önde

Raporda, 2025 yılı için Türk bankalarının beklenen ROE oranları da paylaşıldı. Kuruma göre, bu oranların üçüncü çeyrekten itibaren yukarı yönlü bir seyir izlemesi bekleniyor:

Goldman Sachs analistleri, yılın ikinci yarısında açıklanacak mali sonuçlar ve güncellenmiş ROE beklentileri ile stratejik değerlendirmelerin yatırımcılar tarafından dikkatle takip edileceğini ifade ediyor.

TCMB’nin faiz politikası ve TL’nin seyri

Bunun yanında raporda, 2025 mali yılı sonuçlarının bankacılık sektörü performansı açısından kritik öneme sahip olacağı belirtilirken, TCMB’nin faiz politikası ve TL’nin seyri de sektörel görünümde belirleyici rol oynayacak gelişmeler arasında sıralandı.

Goldman Sachs’a göre bankacılık sektörü, enflasyonla mücadele ve mali disiplin politikalarının kararlılıkla sürdürülmesi halinde orta vadede yeniden güçlü kârlılık seviyelerine dönebilir. Ancak bu senaryo için faiz indirimlerinin ölçülü ve veri odaklı bir şekilde ilerlemesi gerektiği vurgulanıyor.