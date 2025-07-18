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Goldman Sachs’tan TCMB için faiz tahmini

Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın 24 Temmuz’daki toplantısında faizi 350 baz puan indirerek yüzde 42,50’ye çekmesini bekliyor.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs’tan TCMB için faiz tahmini
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ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz’da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi yapacağını öngördü. Bankaya göre TCMB, politika faizini 350 baz puan düşürerek yüzde 42,50 seviyesine çekebilir.

Bankanın aralarında Clemens Grafe'nin de bulunduğu ekonomistleri, tahminlerini çevreleyen risklerin, özellikle son politika değişiklikleri ve siyasi gelişmeler nedeniyle daha küçük bir kesintiye doğru eğimli olduğunu da belirttiler.

Analistler, "TL mevduatlara uygulanan stopaj vergisindeki artış ve devam eden siyasi belirsizlik nedeniyle tahminimize yönelik risklerin daha küçük bir indirimden yana olduğunu görüyoruz" dedi.

Bununla birlikte, ekip mevcut ekonomik koşulların parasal genişlemenin hızında önemli bir yavaşlama gerektirmediğini vurguladı. "Dezenflasyon, rezerv toparlanması ve sınırlı dolarizasyondan oluşan temel zemin beklentimizi destekliyor" denildi.

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