Goldman Sachs’tan TCMB rezervleri için uyarı: Bir yılda 30 milyar dolar eridi

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ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye’nin ağustos ayı cari denge verilerine ilişkin analizini paylaştı. Banka, cari dengedeki gelişmelerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde yaşanan gerilemenin oluşturabileceği risklere dikkat çekti.

Goldman Sachs’tan rezerv uyarısı

TCMB'nin dün açıkladığına göre ağustosta cari işlemler hesabı 4,053 milyar dolar fazla verdi. Gösterge, son 1 yılın en yüksek cari fazlasına işaret ederken önceki ay 515 milyon dolar olan net hata ve noksan kalemi, ağustosta 4,52 milyar dolar olarak kaydedildi.

TCMB'nin toplam rezervleri, 2 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 816 milyon dolar azalarak 167 milyar 388 milyon dolara geriledi. Böylece altı haftadır kesintisiz düşen rezervlerdeki toplam azalış 21,1 milyar dolara ulaştı. Rezervler bu dönemde son iki ayın en düşük seviyesine indi.

Goldman Sachs'ın analizine göre, TCMB rezervlerinde son 12 ayda görülen 30 milyar dolarlık düşüş, cari açığın finansmanındaki yetersizliğe işaret ediyor.

Cari fazla rezervleri 7 milyar dolar artırdı

Raporda "Ağustos ayında finansal hesap, net portföy çıkışlarının etkisiyle 1,4 milyar ABD doları tutarında ılımlı bir çıkış kaydederken, net hata ve noksan kalemi 4,5 milyar ABD doları tutarında giriş kaydetti. Ağustos ayındaki 4,1 milyar ABD doları tutarında cari işlemler fazlasıyla birlikte bu durum, yine ağustosta ödemeler dengesi bazında rezervleri yaklaşık 7 milyar ABD doları artırdı" ifadelerine yer verdi.

Raporda, cari dengede iyileşme yaşandığı ancak bu gelişmede çekirdek mal ithalatındaki düşüş ile turizm gelirlerindeki mevsimsel artışın etkili olduğu belirtildi.

Goldman Sachs, turist sayısındaki yıllık gerilemenin özellikle 2027 itibarıyla Türkiye’nin cari dengesi üzerinde baskı yaratabileceği değerlendirmesinde bulundu. Banka, Türkiye’de cari açığın yıl sonunda GSYH’nin yüzde 2,9’una karşılık gelmesini ve yaklaşık 50 milyar dolara ulaşmasını öngörüyor.

Raporda, cari açığın milli gelire oranının tarihsel ortalamaların altında seyretmesine rağmen, toplam tutarın ülkenin dış finansman ihtiyacı açısından önemini koruduğu vurgulandı.