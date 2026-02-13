Goldman Sachs'tan TCMB yorumu: Faiz indirimleri tahminlerin altında kalabilir

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Enflasyon Raporu 2026-I toplantısı sonrasında, yıl sonuna kadar yapılacak faiz indirimlerinin, öngörülen 900 baz puanın altında kalabileceğine dikkat çekti.

Bloomberg HT’nin aktardığı, banka ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından yayımlanan raporda, Türkiye ekonomisindeki büyüme ivmesinin enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulandı. TCMB’nin enflasyonu düşürmek için ek para politikası sıkılaştırmasının gerekebileceği belirtildi.

Kredi büyümesini sınırlayabilir

Goldman Sachs analizine göre bu sıkılaştırma; politika faizinden ziyade, özellikle kredi büyüme sınırlarının daraltılması yoluyla gerçekleşebilir.

TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15 ile yüzde 21 bandına revize etti. Toplantı sırasında TCMB yetkililerinin verdiği mesajlar, piyasada "şahin" bir duruş olarak yorumlandı.

Goldman Sachs, büyüme ivmesinin enflasyon hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savunurken, bankanın faiz indirim patikasında daha muhafazakâr bir tutum sergilemesini bekliyor.