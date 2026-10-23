Goldman Sachs'tan TCMB'nin faiz kararına uyarı: Rezerv kaybı riski

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Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

Banka, TCMB'nin enflasyon değerlendirmesinin daha yumuşak bir görünüm kazanmasına karşın yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtti. Banka, faizlerin sabit kalmasını bekliyordu.

Faiz indirimlerinin toplantı bazında belirlenmesine dikkat çeken Goldman Sachs, bu yaklaşımın aynı büyüklükteki indirimlerin art arda yapılacağının garanti olmadığı anlamına geldiğini ifade etti.

Goldman Sachs, iç talepte toparlanmanın ve gevşek politikaların çekirdek enflasyondaki yavaşlamayı sınırlayabileceğini kaydetti.

Ekonomi programında rezerv kaybı riski

Banka, ekonomi programı açısından temel riskin faiz indirimleri ve seçim kaynaklı gelişmelerle rezerv kaybının devam etmesi olduğunu belirtti.

Faiz indirimleriyle hızlanabilecek kredi büyümesinin de önümüzdeki aylarda yakından izleneceğini bildirdi.

Son 12 ayda rezervlerde 30 milyar dolarlık düşüş

Goldman Sachs analizinde şu ifadelere yer verildi:

"Kurulun iç talebin zayıf kaldığı yönündeki görüşüne katılsak da mevcut ekonomik aktivite göstergemiz talebin hızlanmaya başladığına işaret ediyor. Güçlenen talep ile gevşeyen maliye ve para politikası ortamında, çekirdek enflasyon momentumunun daha fazla yavaşlaması için sınırlı bir alan kaldığını düşünüyoruz.

Değerleme etkilerinden arındırılmış olarak son 12 ayda rezervlerde yaşanan 30 milyar ABD dolarlık düşüşün ardından, programa yönelik temel riskin; faizlerin düşmesi ve seçimle ilgili risklerin ön plana çıkmasıyla birlikte rezervlerde yaşanabilecek ilave kayıplar olduğunu değerlendiriyoruz. Ayrıca, TCMB'nin gevşeme sürecine girdiği dönemlerde kredi büyümesinin hızlanma eğiliminde olması nedeniyle, önümüzdeki aylarda kredi eğilimlerini de yakından takip edeceğiz."