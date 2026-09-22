Goldman Sachs’tan TL mevduat analizi: Fon çıkışlarının adresi TL oldu

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Dev bankanın hesaplamalarına göre TL mevduatlardaki yükseliş, döviz ve altın mevduatlarındaki artışın belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti.

Goldman Sachs’ın raporunda, 11 Eylül haftasında para piyasası fonlarından 1,8 milyar dolarlık çıkış yaşandığı belirtildi. Eylül ayının ilk iki haftasında fonlardan çıkan toplam tutarın ise 4 milyar dolara ulaştığı hesaplandı.

TL mevduatta 12 milyar dolarlık artış

Aynı dönemde 15 Eylül itibarıyla TL mevduatlarda 12 milyar dolarlık artış kaydedildi. Bu yükseliş, değerleme etkisinden arındırılmış döviz ve altın mevduatlarına yönelik girişlerin üzerinde gerçekleşti.

Goldman Sachs, söz konusu verilerin para piyasası fonlarından çıkan paranın büyük bölümünün TL mevduatlara yöneldiğine işaret ettiğini belirtti. Mevduat faizlerindeki gerilemeye rağmen TL mevduatlardaki aylık artışın yaklaşık 20 milyar dolara ulaştığı hesaplandı.

Fonlardan çıkan paranın döviz yerine TL mevduatlara yönelmesi, dolarizasyon eğilimi açısından da yakından izleniyor.