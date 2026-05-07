Goldman Sachs’tan TL tavsiyesi: Yükseliş beklentisini korudu

Goldman Sachs’ın araştırma ekibi Türk Lirası stratejisinde güncellemeye giderek “dolar karşısında TL’de kal” tavsiyesi verdi.

Kamakshya Trivedi liderliğindeki stratejist ekibinin hazırladığı raporda, TL’nin son dönemde karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekilse de getiri cazibesi vurgusu yapıldı.

Savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatlarında, Brent petrolün 100-110 dolar bandında seyretmesi nedeniyle Türkiye’nin cari açığını kötüleştirdiği ve dezenflasyon sürecini tehdit ettiği belirtiliyor.

Rezerv baskısı tarafında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Türk lirasını desteklemek adına rezervlerde yaşanan düşüşe dikkat çekildi.

Analistler, "Şokun yanlış tarafında olunmasına ve yüksek rezerv kaybına rağmen; gelişen piyasalar ve sınır piyasalar (Frontier) arasındaki en yüksek 'carry' seviyeleri ve sıkı kur yönetimi, liranın zayıf patikasını telafi etti. Taktiksel olarak boğa (bullish) kalmaya devam ediyoruz" değerlendirmelerini yaptı.

Goldman, Türk Lirasının yanı sıra petrol ihraç eden ülkelerin para birimleri olan Nijerya Nairası ve Kazakistan Tengesini de dolar karşısında favori listesinde tutmaya devam ediyor.

BofA ve Barclays’den ayrıştı

Goldman Sachs’ın tavsiyesi Barclays ve Bank of America (BofA) gibi dev bankalardan ayrışıyor.

Barclays ve BofA, İran savaşı öncesinde açtıkları yüksek getirili TL pozisyonlarını, artan jeopolitik riskler ve enerji maliyetleri nedeniyle geçtiğimiz haftalarda kapatma kararı almıştı.