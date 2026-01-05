Goldman Sachs'tan Türkiye bankaları için değerlendirme

ABD merkezli yatırım bankasının hisse senedi araştırma raporunda, sektöre yönelik yatırım tavsiyelerinde ve hedef fiyatlarda değişikliğe gidilmediği belirtildi. Raporda Akbank ve Yapı Kredi için “Satın Al”, Garanti ve İş Bankası için ise “Nötr” önerilerinin korunduğu ifade edildi.

Hedef fiyatlar ve tavsiyeler

CNBC-E'nin aktardığı Goldman Sachs tarafından yayımlanan araştırma notunda, Türkiye bankacılık sektöründeki son eğilimler ve düzenleyici kurum verileri çerçevesinde mevcut görünüm ele alındı. Değerlendirmede, kredi ve mevduat büyümesinin yıllık bazda yüksek seviyelerini sürdürdüğü, ancak bankaların faiz marjlarında aşağı yönlü bir eğilimin öne çıktığı vurgulandı. Kurum, takip edilen bankalara ilişkin finansal tahminlerinde ve hedef fiyatlarında herhangi bir güncelleme yapılmadığını kaydetti.

Mevduat, kredi büyümesi ve faiz marjları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık ve aylık verilerine dayanan analizde, 26 Aralık itibarıyla toplam mevduat hacminin yıllık bazda yaklaşık yüzde 44 arttığı belirtildi. Aynı dönemde TL mevduatların yıllık artışı yaklaşık yüzde 35 olurken, döviz mevduatlarında yıllık büyüme yaklaşık yüzde 62 olarak kaydedildi. Sabit kur etkisinden arındırıldığında döviz mevduatlarındaki artışın yaklaşık yüzde 32 seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Sektör genelinde TL kredi/mevduat oranının yıllık bazda yaklaşık 1,8 puan yükselerek yüzde 83’e çıktığı, yabancı para kredi/mevduat oranının ise yaklaşık 11,6 puan düşüşle yüzde 77’ye gerilediği bildirildi. Toplam kredi/mevduat oranının da yıllık bazda yaklaşık 3,0 puan azalarak yüzde 81 seviyesine indiği ifade edildi.

Haftalık veriler doğrultusunda toplam kredi hacminin yıllık bazda yaklaşık yüzde 44 büyüdüğü, TL kredilerde yıllık artışın yaklaşık yüzde 43, yabancı para kredilerde ise yaklaşık yüzde 46 olduğu kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 26 Aralık ile sona eren haftaya ilişkin verilerine de yer verilen raporda, ticari TL kredilerde marjinal faiz oranının yüzde 50,30, tüketici TL kredilerinde ise yüzde 54,98 seviyesinde bulunduğu aktarıldı. Aynı dönemde TL mevduatların ağırlıklı ortalama maliyetinin yüzde 45,34 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Goldman Sachs Araştırma’ya göre, TL kredi-mevduat faiz farkı Aralık 2025’te ortalama yüzde 10,2 seviyesinde hesaplandı. Bu oranın Kasım 2025’te yüzde 11,8, Ekim 2025’te yüzde 10,9, Eylül 2025’te yüzde 11,4, Ağustos 2025’te yüzde 11,6, Temmuz 2025’te yüzde 12,2 ve Haziran 2025’te yüzde 11,7 olduğu ifade edildi. Kurum, söz konusu verilerin bankacılık sektöründe faiz marjlarının kademeli olarak daraldığını ortaya koyduğunu bildirdi.