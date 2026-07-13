Goldman Sachs'tan Türkiye değerlendirmesi: Yıl sonu tahminleri revize edildi

Kuruluş, mayıs ayında cari açığın 1,5 milyar dolara gerilemesine rağmen yıl sonu itibarıyla cari açığın gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 3,5’ine, yaklaşık 60 milyar dolara ulaşacağını öngördü.

Banka; Türkiye'de enflasyon, cari açık ve bütçe açığı gibi temel göstergelerdeki bozulmaya dikkat çekti. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde temkinli olması ve yüksek reel faiz politikasını koruması gerektiğini savundu.

JPMorgan Ekonomisti Fatih Akçelik imzasını taşıyan analizde öne çıkan başlıklar:

Cari açıkta yıl sonu beklentisi yükseldi

Goldman Sachs, mayıs ayına ilişkin cari işlemler verilerini değerlendirdiği raporunda, açıklanan 1,5 milyar dolarlık cari açığın hem kendi tahmininin hem de piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Kuruluş ve piyasa beklentisi 1 milyar dolar seviyesindeydi.

Raporda, Türkiye’nin cari işlemler açığının mayıs ayında önceki aydaki 5,6 milyar dolar seviyesinden 1,5 milyar dolara gerilediği ifade edildi. Bu iyileşmede mevsimsel olarak artan turizm gelirlerinin yanı sıra enerji ve temel mal ithalatındaki düşüşün etkili olduğu vurgulandı.

Haziran ayına ait öncü dış ticaret verilerinin ise mayıs ayında görülen ithalat daralmasının tersine döndüğüne işaret ettiği aktarıldı. Buna göre, mal ithalatı haziran ayında 7 milyar dolar artarken toplam ticaret açığı yaklaşık 4,5 milyar dolara yükseldi.

Goldman Sachs, ikinci çeyrekte ihracattaki toparlanma ve ithalattaki yavaşlamayla temel ticaret açığında sınırlı bir daralma yaşandığını, ancak cari açık görünümünde önemli bir değişiklik beklenmediğini bildirdi.

Raporda, yılın geri kalanında ihracattaki zayıf seyrin süreceği, dış talebin ilk çeyrekte gördüğü dip seviyeden toparlanmasıyla birlikte çekirdek ticaret açığının daha da genişleyeceği öngörüldü. Bu nedenle 12 aylık cari açığın, mevcutta GSYİH’nin yüzde 2,3’ü seviyesinden yıl sonunda yüzde 3,5’e, yaklaşık 60 milyar dolara çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Finans hesabında 1,8 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti

Goldman Sachs, mayıs ayına ilişkin finans hesabı verilerine de raporunda yer verdi.

Buna göre finans hesabında mayıs ayında 1,8 milyar dolarlık çıkış kaydedildi. Bu gelişmede en önemli etkenin 3 milyar dolarlık net portföy çıkışı olduğu belirtildi.

Raporda, portföy çıkışlarının büyük bölümünün bankalara yönelik kredi girişlerinden oluşan 1,8 milyar dolarlık net diğer yatırım girişleriyle dengelendiği aktarıldı.

Mayıs ayında hata ve noksan kalemindeki hareketlerin sınırlı düzeyde kaldığı belirtilirken, 1,5 milyar dolarlık cari açık nedeniyle ödemeler dengesi kaynaklı rezervlerde 3,3 milyar dolarlık azalma yaşandığı kaydedildi.

TCMB rezervleri 169 milyar dolara ulaştı

Goldman Sachs, TCMB rezervlerine ilişkin değerlendirmesinde, 10 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası’nın döviz varlıklarının 169 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Raporda, rezervlerin bir haftada 4 milyar dolar arttığı, altın değerlemesi hariç tutulduğunda ise artışın 6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Rezervlerdeki yükselişin yaklaşık yarısının bankaların zorunlu karşılık uygulamaları kapsamında TCMB nezdinde tuttukları döviz mevduatlarındaki artıştan kaynaklandığı belirtilirken, kalan bölümün Merkez Bankası’nın doğrudan döviz alımlarından oluştuğu aktarıldı.

Kuruluş ayrıca, TCMB’nin bankalarla gerçekleştirdiği döviz takası işlemlerinin 1 milyar dolar daha azaldığını ve bu işlemlerin büyük ölçüde tasfiye edildiğini bildirdi.

Raporda, şubat ayıyla karşılaştırıldığında TCMB’nin brüt döviz varlıklarının 47 milyar dolar daha düşük seviyede bulunduğu, altın değerlemesi hariç tutulduğunda farkın 19 milyar dolar olarak hesaplandığı ifade edildi.

Kredi büyümesinde yavaşlama sürdü

Goldman Sachs’ın kredi büyümesine ilişkin değerlendirmesinde, 8 Temmuz itibarıyla Türk lirası cinsinden kredi büyümesinin yıllıklandırılmış bazda yüzde 36’ya gerilediği belirtildi. Bu oranın önceki haftaya göre 3 puanlık düşüşe işaret ettiği kaydedildi.

Döviz cinsinden kredi büyümesinin ise 2 puan gerileyerek yüzde 4 seviyesine indiği aktarıldı.

TL ve döviz kredilerinin birlikte değerlendirildiği toplam ağırlıklı kredi genişlemesinin yıllık bazda yüzde 28 seviyesinde bulunduğu belirtilirken, bu oranın geçen yılın üçüncü çeyreğinde kredi büyümesinin hızlanmasından önceki döneme benzer seviyelerde olduğu ve yıl başına göre 6 puan daha düşük kaldığı ifade edildi.

Faizler ve likidite görünümüne ilişkin değerlendirme

Goldman Sachs verilerine göre, 3 Temmuz haftasında Türk lirası mevduat faizleri 0,2 puan gerileyerek yıllık yüzde 47 seviyesine indi.

Aynı dönemde tüketici kredi faizlerinin yüzde 62’ye, ticari kredi faizlerinin ise yüzde 57’ye yükseldiği bildirildi.

Raporda ayrıca, TCMB’nin bankalara sağladığı toplam fonlamanın 10 Temmuz itibarıyla eksi 494 milyar TL seviyesinde bulunduğu belirtilirken, bu tablonun bankacılık sisteminde fazla likiditenin devam ettiğine işaret ettiği ifade edildi.