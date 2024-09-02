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Goldman Sachs'tan Türkiye tahmini: Enflasyon beklentisini düşürdü, kur beklentilerini yükseltti

ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs, Türkiye'de Ağustos ayı enflasyonunun yıllık yüzde 62'den yüzde 51,4'e düşeceğini tahmin etti. Ayrıca Goldman Sachs, USD/TRY tahminlerini revize ederek 3, 6 ve 12 aylık dönemler için sırasıyla 36, 39 ve 44 olarak güncelledi.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs'tan Türkiye tahmini: Enflasyon beklentisini düşürdü, kur beklentilerini yükseltti
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Goldman Sach yayınladığı araştırma notunda, Türkiye'de Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 62'den yüzde 51,4'e düşeceğini tahmin etti.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi de Ağustos ayında yıllık %61,57 olarak gerçekleşti.

TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını Salı günü TSİ 10.00'da açıklayacak.

Foreks'in haberine göre Bununla birlikte Goldman Sachs, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde TCMB'nin temkinli davranacağını ve gevşemeyi erteleyeceğini de vurguladı.

Kur beklentilerini yükseltti

Goldman Sachs ayrıca USD/TRY tahminlerini revize etti. USD/TRY için 3, 6 ve 12 aylık dönemlerde 33, 35 ve 39 olan tahminlerini 36, 39 ve 44 olarak değiştirdi.

 

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