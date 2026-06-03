Goldman Sachs’tan Türkiye uyarısı: Büyüme üzerindeki riskler artıyor

Türkiye ekonomisinin 2026 yılı ilk çeyreği için açıklanan yüzde 2,5 büyüme oranı beklentilerin bir miktar altın kalırken, önemli kurumlardan da büyüme tahminlerinde aşağı yönlü güncellemeler gelmeye başladı. OECD, EBRD gibi küresel kurumların yanı sıra Citi de büyüme görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son olarak büyüme tahminlerinde bir güncelleme de Goldman Sachs’tan geldi.

Ekonomide yavaşlama devam edebilir

Goldman ekonomistleri Türkiye ekonomisinde dış talep ve iç dengesizliklerin büyüme için risk oluşturduğuna işaret ederken, ekonomide yavaşlamanın devam edebileceğini öngördü.

Ekonomistler, ilk çeyrekte büyüme performansındaki zayıflamanın temel nedenlerini ihracattaki sert daralma, ekonomik aktivitedeki ivme kaybı ve iç talep ile dış denge arasındaki bozulma olarak sıralarken, Türkiye ekonomisinde iç talebin dış talebe kıyasla daha dirençli kalmasının cari denge ve dış ticaret görünümünü olumsuz etkilediğini belirttiler.

“Kısmi kredi kısıtlamaları ‘görece’ etkisiz kaldı”

Clemens Grafe ve Başak Edizgil imzalı Goldman raporunda, “Zayıf ihracat ve güçlü iç talebin birleşimi, çekirdek ticaret açığının genişlemesine neden oluyor. Yetkililer bugüne kadar ihracatçılar için kurumlar vergisini yarıya indirerek, Türk Lirası’nı birinci çeyreğe göre daha hızlı bir şekilde devalüe ederek ve son dönemde kredi büyüme sınırlarını sıkılaştırarak bu duruma yanıt verdiler. Sonuncu önlem, geçmişteki kredi sınırlamalarından daha anlamlı ve bunun kredi büyümesinde daha belirgin bir yavaşlamaya yol açacağını öngörüyoruz. Bununla birlikte, geçmişte bu tür kısmi kredi kısıtlamalarının görece etkisiz kalması, bu sonucun ne olacağı konusunda belirsizlik yaratıyor” denildi.

TCMB’den sıkılaşmanın artması beklentisi

Goldman Sachs, ödemeler dengesi görünümündeki bozulma ve enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) finansal koşulları daha da sıkılaştırmak zorunda kalabileceğini öngörüyor. Banka, bu gelişmelerin etkisiyle 2026 yılı büyümesinin yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.