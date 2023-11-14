Goldman Sachs'tan Türkiye'nin cari açık beklentisine revize

Cari denge, eylül ayında 1.88 milyar dolar fazla verirken, bu aynı zamanda 2021 Ekim ayından bu yana aylık bazda en yüksek fazlaya da karşılık geldi. ABD merkezli Goldman Sachs, cari dengeye ilişkin beklentilerini revize etti.

Goldman Sachs, Türkiye'de cari açığın artık risk oluşturmadığını belirtirken; açığın daha sürdürülebilir seviyelere doğru ilerlediğine dikkat çekti.

Banka 2023 cari açık/GSYH tahminini yüzde 4,8'den yüzde 4,1'e çekti. 2024 yılı için ise, piyasa beklentisinin altında olan yüzde 1,8'lik beklenti içinde olduğunu değerlendirdi.

Goldman Sachs aynı zamanda, söz konusu öngörülerin önemli ölçüde yükselen faiz oranlarının bir sonucu olarak, daha büyük faiz oranı ödemelerini yansıtan birincil gelir açığının genişlemesini içerdiğini belirtti.

Banka, tahvillere önümüzdeki dönemde girişler yaşanmasını öngörüyor.

Banka değerlendirmesinde "Cari işlemler hesabının artık bir risk oluşturmayacağını düşünüyoruz çünkü hem ileriye dönük olarak iyileşmeye devam etmesini bekliyoruz hem de faizlerdeki artışın bunu karşılamak için yeterli fonlamayı çekeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.