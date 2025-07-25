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Goldman Sachs'tan yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43’e çekmesini “güvercin bir sürpriz” olarak değerlendirirken, yıl sonu enflasyonun gerilemesini ve faizin yüzde 33’e düşmesini öngördü.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs'tan yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini
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ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e indirmesini güvercin bir sürpriz olarak değerlendirirken yıl sonuna kadar faizin yüzde 33,00'e düşmesini bekliyor.

Goldman Sachs, yılın geri kalanında temel enflasyon ivmesinin aylık bazda yüzde 1,8'lik yakın vadeli ortalamasına yakın seyretmesini ve yıllık enflasyonun Aralık ayına kadar yıllık bazda yüzde 25,8'e gerilemesini beklediklerini kaydetti.

"Dolarizasyonda hızlanma olursa TCMB TL'nin değer kaybını yavaşlatır"

Banka değerlendirmesinde "İleriye baktığımızda, TCMB'nin para politikasını gevşetmeye devam ederken enflasyon ve yurt içi dolarizasyon eğilimlerine odaklanmaya devam edeceğine inanıyoruz. Bankanın dolarizasyonda gözle görülür bir hızlanmaya ilk tepkisi, faiz artırımları yoluyla politikayı sıkılaştırmak yerine TL değer kaybını yavaşlatmak olacaktır. Yurt içi siyasi risk ortamının kötüleşmesi durumunda politika temkininin artması muhtemel olmakla birlikte, faiz oranlarının yıl sonuna kadar yüzde 33'e düşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dolar/TL kuru 40,55 seviyesinde hareket ediyor. Kurda yılbaşından bu yana yüzde 15'e yakın artış yaşandı.

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