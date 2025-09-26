  1. Ekonomim
Goldman Sachs, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti.

Goldman Sachs'tan yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini
Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye'nin yıl sonu enflasyon ve politika faizi tahminlerini yükseltti.

Kurumun yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 27’den yüzde 29’a revize edildi.

Clemens Grafe ve Başak Edizgil paylaştıkları notta "Enflasyondaki yukarı yönlü revizyonlarımız ışığında, 2025 yılı sonu politika faizi tahminimizi de yüzde 35,5'ten yüzde 37,0'ye yükselttik." ifadelerini kullandı.

Banka 2026 yılı enflasyon tahminini ise değiştirmeyerek yüzde 20’de bıraktı.

Türk Lirası bu yılın 3. çeyreğinde dolara karşı yaklaşık yüzde 4,2 değer kaybetti.

