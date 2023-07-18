Goldman, Türkiye faiz tahmininde bulunmayacak

Goldman Sachs Group Inc., ekonomistlerinin politikanın farklı bir yönde ilerleyeceği konusunda "yanlış bir argüman" içinde olduklarını belirterek Perşembe günü yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı için tahminde bulunmayacaklarını bildirdi.

Goldman Sachs analistleri yayınladıkları raporda, "Öncelikli sektörlere sağlanan sübvansiyonların büyüklüğünü büyük ölçüde belirleyen repo faiz oranını tahmin etmekte zorlandığımızı ve bu nedenle politika yapıcıların yönlendirmesine ihtiyaç duymadan tahminde bulunamıyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Basak Edizgil dahil olmak üzere Goldman Sachs ekonomistleri, TCMB'nin Haziran toplantısı öncesinde yaptıkları tahminde, faizin perakende mevduat piyasasındaki bankalar tarafından kullanılan %40 seviyesine yakın bir marjinal kredi faiz oranı getireceğini bekliyorlardı.