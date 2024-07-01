Goldman’dan hisse uyarısı! Frene basma zamanı gelmiş olabilir

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Wall Street Bankası’nın küresel hedge fonu masası başkanı Tony Pasquariello cuma günü müşterilerine yayımladığı notta “Bu bir boğa piyasası, ancak düşüş olasılığı yükseliyor. Bu nedenle siyaset oyununda bir sonraki aşamaya geçerken genel portföy riskini azaltacak yerler aramaya başlamak mantıklı” değerlendirmesini yaptı.

S&P 500’de, büyük ölçekli teknoloji şirketleri ralliyi sırtladı

Bu yıl 31 kez rekor kıran ve cuma gününü 5.460 puandan kapatan S&P 500’de yapay zeka trendi çerçevesinde büyük ölçekli teknoloji şirketleri ralliyi sırtladı. Pasquariello’ya göre piyasa hala finansal koşulların iyileşmesinden ve büyük ölçekli şirketlerden destek bulabilir. Goldman yöneticisi “Ekonomi büyüdüğü ve karlılık arttığı sürece ciddi boyutta bir satış dalgası nadir görülen bir şeydir” diye yazdı.

Ancak boğa piyasası söylemine yönelik risklerin arttığına da dikkat çeken Pasquariello artan ABD bütçe açığı, hanehalkı ile kurumsal yatırımcıların artan hisse pozisyonları ve bazı büyük ölçekli şirketlerde ralli alanının daralmasını temel riskler olarak görüyor. Pasquariello yatırımcıların sat opsiyonlarıyla portföylerini hedge edebileceklerini belirtiyor.