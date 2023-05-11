Goldman'dan seçim analizi: TL'de değer kaybı fiyatlanıyor

Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye'de yapılan seçimlerin sonrası için piyasanın Türk lirasında keskin bir değer kaybını fiyatladığını açıkladı. 10 Mayıs tarihli raporda, seçimlerin makroekonomik dalgalanmaların arttığı bir ortamda gerçekleştiği de vurgulandı.

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde yaşanan keskin düşüşün kurda oynaklık riskini artırdığına dikkat çekildi. Ayrıca ekonomi yönetiminin döviz kurunu görece istikrarlı tutmasına rağmen enflasyonun yüzde 40'a yakın seyrettiği belirtildi.

Goldman Sachs ekonomistleri, TCMB'nin gerileyen rezervlerinin etkisini de ele aldı. Raporda, TCMB'nin rezervlerinin keskin bir düşüş gösterdiği ve bunun da döviz kurlarında yeniden dalgalanma riskini artırdığı ifade edildi.

Dalgalı makroekonomik ortamla birlikte farklı politika gündemlerinin piyasalarda keskin bir yeniden fiyatlamaya yol açtığını düşünen Goldman Sachs ekonomistleri, raporda "Bize göre fiyatlanan faiz beklentileri, muhalefetin kazanma olasılığının piyasa beklentilerinde daha yüksek olduğunu ve muhalefetin iktidarında fiyat istikrarına odaklanma programı doğrultusunda faizleri kararlı bir şekilde artıracağı olasılığının öne çıktığını gösteriyor" ifadelerine yer verdi.



