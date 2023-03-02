Goldman'dan, Türkiye'de döviz piyasası uyarısı

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, kesin bir durum olmasa da, seçimlerin ardından, tasarruf sahipleri ve firmaların, daha ortodoks bir ekonomi politikasına geçiş halinde, politika değişikliğinin kısa vadeli döviz piyasasındaki türbülansı körükleyeceğinden endişelenmeleri durumunda, bunun bazı sorunları tetikleyebileceğini söyledi.

Goldman tarafından yayımlanan araştırma notunda, "Mevcut piyasa belirsizliği, bizim görüşümüze göre önemli riskler oluşturuyor. Sorunlar devam ederse, özellikle son yıllarda Türkiye'nin döviz rezervlerinin keskin bir şekilde tükenmesi göz önüne alındığında, lira düşecektir." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin rezervleri "yalnızca" 42 milyar dolar

Goldman, altın, swaplar ve IMF Özel Çekme Hakları gibi likit olmayan varlıklar denklemden çıkarıldığında, geçen ay meydana gelen yıkıcı depremin ardından Türkiye'nin rezervlerinin sadece 42 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

Goldman'ın analistleri, "Enstrümanların kısa vadeli doğası göz önüne alındığında, zamanın yetkililerin tarafında olması pek olası değil." ifadesini kullanırken, hükümetin orodoks ekonomi politikalarına dönüşünün uzun vadede Türkiye için faydalı olacağını sözlerine ekledi.