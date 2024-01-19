'Golf turizminde 400 milyon Euro gelirin artması için yeni destinasyonlar açılmalı'

Necla DALAN

Cornelia Golf Club kurucusu ve Cornelia De Luxe Resort Otel Genel Müdürü Ali Şahin, 17 golf sahası ve 50’nin üzerinde beş yıldızlı lüks oteliyle Belek bölgesinin her yıl 130 bine yakın golfçü ağırladığını söyledi. Golf turistinin hem Otele hem de Golf sahalarına para ödediğini ve ülkeye bıraktığı kişi başı dövizin, normal turistin 4 katı olduğunu kaydeden Şahin, “Türkiye’nin, turizm gelirlerini artırması için kişi başı gelirde de artış göstermek gerekiyor. 17 sahasıyla yılda 400 milyon Euro gelire ulaşan Türkiye, golf turizminde yılda 5 milyar dolar civarında gelir elde eden İspanya, Portekiz gibi ülkelerle yarışıyor. Yeni golf destinasyonlarının açılması ve direkt uçuşların arttırılması, tüm yıla yayılan turizm konsepti, üst segment ziyaretçi profiliyle önemli bir gelir kaynağı olan golf turizmimizi hak ettiği yere getirebilir” diye konuştu.

Pandemi sonrasında golf turizminin tekrar yükselişe geçtiğini kaydeden Şahin, İspanya’da 400 olan golf sahası sayısının Türkiye’de sadece 23 olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: “2024 yılı için şimdiden sahalarımız dolmuş durumda. 2023’de Belek’te 500 bin raund golf oynandı. 2024 hedefimiz 550–600 bin raunt. Kişi başı harcamalara baktığımızda golf turizme ciddi bir katkı yapıyor. Belek bölgesine gelen her bir golf oyuncusu ortalama 1.500 Euro harcama yapıyor. Bu sahaların yoğun olduğu eylül-ekim ve mart-nisan gibi dönemlerde 3 bin Euro’nun üzerine çıkıyor. Sadece otel konaklaması ve golf için harcanan para bu. Hizmet ve servis kalitemiz, saha kalitemiz çok üst düzeyde ancak yeterli direkt uçuş olmaması ve sadece Belek’ten oluşan bir golf destinasyonumuzun olması elimizi kolumuzu bağlıyor. Yüksek gelir ve harcama unsurlarına sahip bu pazardan daha fazla pay alabilmek için, doğrudan-direkt uçuş sayılarının arttırılması, en az 4-5 adet daha 18 delikli golf sahasının bölgeye eklenmesi ve kalifiye personel sayısının artırılması gerekiyor. Belek’te 15 tane golf sahası var, İstanbul'da 2 tane var, Beykoz'da İstanbul Golf Kulübün sahası açılacak. Bodrum'da şu an 3 tane var, birisi kapalı. Kuşadası’nda bir tane var. Samsun'da bir tane var, Ankara'da 2 tane var. Bu Türkiye için kesinlikle yeterli değil.”

Bu arada dünyaca ünlü şampiyon golfçü Sir Nick Faldo tasarımlı, 27 parkurdan oluşan Cornelia Golf Club, üçüncü kez Cornelia Masters Golf Turnuvası’nı düzenledi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Türki cumhuriyetler ve Almanya’dan golf kulüplerinin katıldığı turnuvada Cullinan Golf Kulübü şampiyon oldu. Ankara Golf Kulübü’nden Ali Doruk Börekçi de bireysel sıralamada birinci oldu

Avrupalı Türk turizmciye ‘ucuz fiyat’ baskısı yapıyor

Türkiye’nin 2023’ün 10 aylık turizm verilerine bakıldığında rakamlarda çift haneli artışlar yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Kasım ayında açıkladığı rakamlara göre 10 ayda turist sayısı 50 milyonu aştı. Dokuz aylık gelir ise 42 milyar dolara ulaştı. Türkiye tarafında hedefler yükseltilirken Avrupalılar Türkiye’ye ucuz tatil için baskı yapıyor.

Katıldıkları turizm fuarlarında fiyat baskısıyla karşılaştıklarını söyleyen Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Bizim üzerimize tesislerimizi pahalı sattığımızla ilgili etiket yapıştırılmak isteniyor. Ama öyle değil. Avrupa’da kendileri oda kahvaltı konaklama sunan kalitesiz otellerde 300 Euro ücretleri normal görüyorlar ama Türkiye’de her şey dahil lüks otellerde 150-200 Euro’yu pahalı buluyorlar. Ekonomik ürün ve paketlerin satışında sorun yok ancak üst segment paketleri satmakta zorlanıyoruz. Sürekli ‘Fiyatları artırmayın gerekirse kaliteyi düşürün’ diyorlar. Neden yapalım? Birinci sınıf ürün veriyoruz. Bu teklifleri kabul etmemiz mümkün değil. Marka değerimiz zarar görüyor” diye konuştu.

Otellere sıkışmış ve sayıya odaklanmış anlayışın Türk turizmini kurtarmayacağını kaydeden Alkaya, “Nitelikli turizm ve turiste odaklanmalıyız. Biz kişi başına gelirde 1000 Euro’yu yakalamak için uğraşıyoruz. Rakip ülkeler 1500 Euro bandını geçti. Almanlar, Ruslar 1 hafta Antalya’ya gelip otelden başka bir yer görmeden yiyip-içip gidiyorlar. Oysa Türkiye nadide bir açık hava müzesi. Nitelikli turizme inanan profili getirecek hamleler yapmalıyız” dedi.

Zafer Alkaya’ya fiyatlardaki artış ve alım gücüyle ilgili sıkıntılar yüzünden yerli turist tarafından sıkıntı yaşanıp yaşanmadığını sorduk. Alkaya, yerli turist sayısının azalmadığını, aksine arttığını söyledi. Alkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüzde 15 civarında olan Geçen yıl bu oran yüzde 30-35’e çıktı. Yerli turistler otellerimize geliyor ama konaklama sayılarında azalma var. Daha önce 7 gün kalan artık 3-5 gün kalıyor. Yabancılarda da 14 günden 9 günlere düşme gibi bir durum var.”

Zafer Alkaya, bölgede personel sıkıntısının ciddi sorun olduğunu anlattı ve ekledi: “Bölgedeki tüm otellerde yabancı personel sayısı artıyor. Yabancı personel oranı yüzde 20’ye doğru gidiyor. Endonezya, Nepal gibi ülkelerden gelenler artıyor. Burada çalışıyorlar, hiç para harcamıyorlar. Biriktirip ailelerine gönderiyorlar.”

Alkaya, en çok turist gelen üç ülkenin ise Almanya, Rusya ve İngiltere olduğunu, Doğu Avrupa ülkelerinin de yükselişe geçtiğini vurguladı. Alkaya, özellikle Polonya’nın dördüncü ülke haline geldiğini sözlerine ekledi.