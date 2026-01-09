Gönderal'ın faaliyet izni kapsamı genişletildi

9 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararıyla, Gönderal Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izni kapsamı genişletildi.

Karar, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında yürütülen düzenleme ve denetim süreçleri kapsamında alınırken, şirketin sunabileceği hizmet alanları da resmi olarak yeniden belirlendi.

Karara göre, Gönderal Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin, 6493 sayılı Kanun çerçevesinde ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyetlerini yürütmesine onay verildi.