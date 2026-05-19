Google ve Blackstone güçlerini birleştiriyor

Tarafların üzerinde çalıştığı girişimin, Blackstone tarafından sağlanacak 5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yeni şirketin temel hedefi, artan yapay zeka işlem gücü ihtiyacını karşılayacak büyük ölçekli veri merkezi altyapıları oluşturmak. Girişimin, 2027 yılına kadar toplam 500 megavat işlem gücü kapasitesini devreye almayı amaçladığı belirtiliyor. Bu altyapıda, Google’ın özel yapay zeka çipleri ve gelişmiş yazılım çözümleri kullanılacak.

Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden biri olan Blackstone Capital, son yıllarda yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarına ağırlık veren önemli yatırımcılar arasında yer alıyor. Şirketin halihazırda 150 milyar doların üzerinde veri merkezi yatırımı bulunuyor.

Bulut bilişim (cloud computing), verileri ve uygulamaları kendi bilgisayarınız yerine internet üzerindeki uzak sunucularda saklama ve çalıştırma teknolojisidir.