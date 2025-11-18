Google yeni yapay zeka ailesini tanıttı: Gemini 3 merhaba dedi



Google, Gemini 3'ün akıl yürütme ve kodlama kapasitesinde önceki versiyonlara göre oldukça üstün olduğunu belirtti.

Google, Gemini 3 adlı yapay zeka modelini arama motoru da dahil olmak üzere tüm popüler hizmetlerine entegre ederek, güvenilir ve üretken bir dijital asistan yaratma yarışında vites yükseltti.

Şirketin yeni nesil modeli, Google’ın ilk Gemini sürümünü tanıtmasından iki yıl sonra geldi. Google, Gemini’yi 2022 sonunda piyasaya çıkan ChatGPT’nin yarattığı rekabete cevap olarak geliştirmişti. Bu rekabet, 2007’de iPhone’un çıkışından bu yana en büyük teknoloji sıçraması olarak görülüyor.

Euronews'in aktardığına göre yeni Gemini 3 özellikleri önce ABD’deki Gemini Pro ve Ultra abonelerine sunulacak, ardından küresel olarak yaygınlaştırılacak. En dikkat çekici yenilik ise Google arama motoruna eklenen yeni 'düşünme' modu. Google yöneticilerine göre bu özellik, kullanıcıların yaratıcılık ve verimliliklerini ciddi biçimde artıracak.

Google yöneticisi Koray Kavukcuoğlu, “Bu araç, herkesin aklındaki herhangi bir fikri hayata geçirmesine yardımcı olacak,” dedi.

Kaygılar ve güvenlik önlemleri

Yapay zeka modelleri güçlendikçe, kullanıcıların duygularını etkileme, yanlış bilgi üretme veya aşırı övgüyle manipülatif davranma gibi riskler de arttı. Bazı chatbot’ların savunmasız gençlere “intihara teşvik eden” yanıtlar verdiği iddiaları, teknoloji şirketlerine karşı bir dizi ihmal davasını tetikledi. Şu an için Gemini bu tür davaların hedefi olmadı.

Google yöneticileri, Gemini 3’ün 'halüsinasyon' üretmesini veya kötü niyetli amaçlarla kullanılmasını engellemek için güçlü güvenlik önlemleri inşa ettiklerini söylüyor.

Gemini 3’ün yanıtlarının 'akıllı, kısa ve direkt' olacağı; klişelerden uzak, gerektiğinde 'duymak isteyeni değil duyması gerekeni söyleyen bir düşünce ortağı' gibi davranacağı belirtiliyor.

Milyarlarca dolarlık yapay zekâ yarışı

Gemini 3, aynı zamanda yatırımcılar için de önemli bir test niteliği taşıyor. Alphabet bu yılki sermaye harcaması bütçesini 91 milyar dolardan 93 milyar dolara yükseltti; bunun büyük kısmı yapay zekaya gidiyor. Microsoft, Amazon ve Meta gibi devler de benzer seviyelerde yatırım yapıyor.

Yatırımcılar şimdilik memnun; Alphabet’in piyasa değeri 3,4 trilyon dolara dayanmış durumda. Ancak bu yükseliş, bir yapay zeka balonunun patlayabileceği endişelerini de beraberinde getiriyor.

Arama motorunda dönüşüm

OpenAI’ın ChatGPT 5 ve Anthropic’in Claude’un yeni sürümlerini açıklamasının ardından Google da Gemini teknolojisini arama sonuçlarının merkezine yerleştirdi. 2023’te başlatılan “AI Overviews” özetleri şu anda ayda 2 milyardan fazla kişi tarafından kullanılıyor.

Gemini 3 ile birlikte arama motorundaki 'AI modu'na yeni bir 'düşünme' sekmesi geliyor. Bu özellik, kullanıcılara çok daha derinlikli yanıtlar sunacak. Özellik önce Gemini Pro ve Ultra abonelerine açılacak, sonrasında herkese sunulacak.