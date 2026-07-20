Google’dan Gemini için yeni nesil sunucu çipi atağı

Şirketin üzerinde çalıştığı yarı iletken teknolojisinin, yapay zeka sorgularına daha hızlı yanıt verilmesini hedeflediği bildirildi.

Yeni çip 2028 yılında devreye girebilir

The Information’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, "Frozen v2" adı verilen yeni yarı iletken çipin en erken 2028 yılında kullanıma alınması planlanıyor. Haberde, söz konusu çipin Google’ın mevcut tensör işleme birimlerinden (TPU) bağımsız olarak geliştirildiği belirtilirken, veri aktarımını azaltacak yapısıyla sorguların daha kısa sürede işlenmesine katkı sağlayacağı aktarıldı.

Yapay zeka şirketleri çip yarışını hızlandırdı

Google, yapay zeka alanında kendi özel çiplerini geliştiren teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. The Information’ın ayın başında yayımladığı habere göre Anthropic, çip üretimine yönelik Samsung Electronics ile ön görüşmeler gerçekleştiriyor. OpenAI ise geçen ay Broadcom iş birliğiyle geliştirdiği ilk özel yapay zeka çipini tanıtmıştı.

Şirket uzun süredir kendi donanımını geliştiriyor

Google, uzun yıllardır kendi bilgi işlem altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli yatırımlar yapıyor. Şirket, en büyük gelir kalemi olan arama hizmetinin performansını artırmak için ilk etapta yalnızca şirket içi kullanım amacıyla tensör işleme birimlerini geliştirmişti.

TPU’lar bulut ve Gemini için özelleştirildi

İlerleyen süreçte Google, geliştirdiği çipleri hem bulut bilişim hizmetlerinde hem de çok amaçlı Gemini yapay zeka modellerinde kullanılacak şekilde özelleştirdi. Nisan ayında açıklamalarda bulunan Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, şirketin kendi veri merkezlerinde seçkin bir müşteri grubuna TPU sunmaya hazırlandığını belirtmiş, bu adımın Nvidia açısından potansiyel bir rekabet unsuru oluşturabileceğini ifade etmişti.