Google’dan Türkiye’de abonelik fiyatlarına büyük zam: Artış yüzde 75’i buldu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Google, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde Google One ve yapay zeka destekli abonelik hizmetlerinin fiyatlarını yükseltti. Yeni düzenlemeyle bazı paketlerin aylık ücretleri yaklaşık yüzde 75 arttı.

Fiyat güncellemesi, mevcut kullanıcıların abonelik yenileme dönemlerinde faturalarına yansımaya başladı. Böylece Google'ın Türkiye'deki abonelik ücretlerinde son bir buçuk yılda ikinci büyük artış gerçekleşmiş oldu.

Fiyatlar yüzde 75’e varan oranda arttı

Yeni fiyatlandırmaya göre Google AI Plus paketinin aylık ücreti 204,99 TL'den 359,99 TL'ye çıktı. Böylece paketteki artış yüzde 75,6 olarak gerçekleşti.

5 TB depolama alanı sunan Google AI Pro paketinin aylık fiyatı 869,99 TL'den 1.519,99 TL'ye, 10 TB'lık paket ise 979,99 TL'den 1.709,99 TL'ye yükseldi. 20 TB depolama alanına sahip Google AI Ultra paketinin aylık ücreti de 1.989,99 TL'den 3.479,99 TL'ye çıktı. 100 GB ve 30 TB seçeneklerinin yeni fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Türkiye’de 2 TB’lık planın ücreti yeniden arttı

Fiyat değişikliği Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Cezayir, Pakistan ve Nijerya gibi ülkelerde de uygulamaya alındı.

Google, 2025'in ilk aylarında da Türkiye'deki 2 TB'lık standart planın aylık ücretini 49,99 TL'den 204,99 TL'ye yükseltmişti. Şirketin Google hesaplarıyla ücretsiz sunduğu 15 GB'lık depolama alanında ise değişikliğe gidilmedi.

Google One'ın ücretli abone sayısı 150 milyonu aştı

Google One, Gemini'nin sisteme entegre edilmesiyle bulut depolamanın yanı sıra yapay zeka özelliklerinin de sunulduğu bir abonelik hizmetine dönüştü. Yapay zeka özelliklerinin eklenmesiyle kullanıcı sayısını artıran Google One'ın dünya genelindeki ücretli abone sayısı 2025 yılında 150 milyonu aştı.