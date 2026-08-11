Google’dan Türkiye’de abonelik fiyatlarına büyük zam: Artış yüzde 75’i buldu
Google, Türkiye'de Google One ve yapay zeka abonelik paketlerinin fiyatlarında yaklaşık yüzde 75'e varan artışa gitti. Fiyat güncellemesi, mevcut kullanıcıların abonelik yenileme dönemlerinde faturalarına yansımaya başladı
Google, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde Google One ve yapay zeka destekli abonelik hizmetlerinin fiyatlarını yükseltti. Yeni düzenlemeyle bazı paketlerin aylık ücretleri yaklaşık yüzde 75 arttı.
Fiyat güncellemesi, mevcut kullanıcıların abonelik yenileme dönemlerinde faturalarına yansımaya başladı. Böylece Google'ın Türkiye'deki abonelik ücretlerinde son bir buçuk yılda ikinci büyük artış gerçekleşmiş oldu.
Fiyatlar yüzde 75’e varan oranda arttı
Yeni fiyatlandırmaya göre Google AI Plus paketinin aylık ücreti 204,99 TL'den 359,99 TL'ye çıktı. Böylece paketteki artış yüzde 75,6 olarak gerçekleşti.
5 TB depolama alanı sunan Google AI Pro paketinin aylık fiyatı 869,99 TL'den 1.519,99 TL'ye, 10 TB'lık paket ise 979,99 TL'den 1.709,99 TL'ye yükseldi. 20 TB depolama alanına sahip Google AI Ultra paketinin aylık ücreti de 1.989,99 TL'den 3.479,99 TL'ye çıktı. 100 GB ve 30 TB seçeneklerinin yeni fiyatları ise henüz açıklanmadı.
Türkiye’de 2 TB’lık planın ücreti yeniden arttı
Fiyat değişikliği Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Cezayir, Pakistan ve Nijerya gibi ülkelerde de uygulamaya alındı.
Google, 2025'in ilk aylarında da Türkiye'deki 2 TB'lık standart planın aylık ücretini 49,99 TL'den 204,99 TL'ye yükseltmişti. Şirketin Google hesaplarıyla ücretsiz sunduğu 15 GB'lık depolama alanında ise değişikliğe gidilmedi.
Google One'ın ücretli abone sayısı 150 milyonu aştı
Google One, Gemini'nin sisteme entegre edilmesiyle bulut depolamanın yanı sıra yapay zeka özelliklerinin de sunulduğu bir abonelik hizmetine dönüştü. Yapay zeka özelliklerinin eklenmesiyle kullanıcı sayısını artıran Google One'ın dünya genelindeki ücretli abone sayısı 2025 yılında 150 milyonu aştı.