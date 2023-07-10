Gordion Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi adayı

ANKARA (EKONOMİ) – Ankara ve Türkiye’nin en önemli kültürel varlıklarından olan ve Dünya ölçeğinde tarihi öneme sahip Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesi için çalışmalar son aşamaya geldi. Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarındaki tarihi mekanın eylül ayında yapılacak UNESCO toplantısında listeye girmesi bekleniyor.

Sürece yönelik Ankara Ticaret Odası’nda yapılan bilgilendirme toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve ASO Başkanı Seyit Ardıç yanında ilgili bakanlık temsilcileri, yerel yöneticiler ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara ve Gordion’un turizm destinasyonu olarak yerleşmesini kişisel hayallerinden biri olarak niteledi.

Gordion’un UNESCO listesine girmesiyle Ankara’nın ilk Türkiye’nin de 20. Mirası olacağını vurgulayan Gürsel Baran, “Gordion ve Duatepe gibi tarihi yerlerin bulunduğu bölgenin turizm potansiyelini açığa çıkarmak için projeler hayata geçirdik. Bölgenin önemini çocuklarımıza anlatmak için pandemiden önce 3 bin öğrencimizi Polatlı’daki Duatepe ve Gordion’a gönderdik. Farkındalık oluşması için ATO Congresium’daki Avrupa’nın dördüncü en büyük salonu olan 3 bin 106 kişilik salona Gordion adını verdik. 2019 yılında binlerce kişinin izlediği Uluslararası Ankara Marka Buluşmalarının temasını Gordion’un Düğümü Çözülüyor olarak belirledik. Bunların hiçbirini tesadüfi yapmadık. Bugünü dünden gördük” dedi.

Gordion’un, “Gordion düğümünü çözen, dünyaya hakim olacağı kehanedine dayalı Büyük İskender’in, Gordion düğümünü kılıcıyla kesmesi efsanesi”yle tanındığını hatırlatan Gürsel Baran, “Bugün ise dünyaya hâkim olmanın yolu tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak, ekonomiyi geliştirmektir” dedi. Baran, turizmin 54 sektöre doğrudan etki ettiğini yılda 30 milyar dolarlık alım yaptığını hatırlatarak, turizmin gelişmesiyle istihdam yanında sanayi üretimine de büyük katkı sağlandığına işaret etti.

"Kültürel değere sahip çıkmak, geleceğine sahip çıkmaktır"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da konuşmasında, “Medeniyetler beşiği olan ülkemiz, sahip olduğumuz kültürel zenginlikler içinde örf, adet, gastronomi, tarih, müzik ve resim, din, mimari yapı, el sanatları, giyim tarzı gibi dikkate değer özellikleri ile diğer ülkelerden çok daha fazla avantajlara sahiptir. Bu itibarla dünya kültür mirasının önemli bir bölümüne sahip olan Ankara’mızın kültür varlıkları ile ilgili yaklaşım ve uygulamaların geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ankara’nın eşsiz tarihsel zenginliğini bilmek ve bu mirasa sahip çıkmak zorundayız. Kültürel değerlere sahip çıkmak; insanın geleceğine de sahip çıkmasının bir gereğidir” dedi.

Ardıç, mevcut potansiyelin ortaya çıkarılmasıyla Türkiye ve Ankara’nın ekonomik kazanç da elde edeceğini vurgulayarak, turizmin ülkelerin gelişmesindeki birinci derecede önemli sektörlerden olduğunu anlattı. Ardıç, “Anadolu Tarihine Işık Tutan Frig Medeniyetinin Tarihi Başkenti Gordion Antik Kentinin dünyaya tanıtılmasında bugün bir araya geldiğimiz organizasyonun önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum. Birçok paydaşın katılımıyla hem Ankara’mız hem de ülkemiz için bir fayda ve farkındalık yaratacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Seyit Ardıç Ankara’nın teknoloji ve sanayisiyle öne çıktığını Avrupa’nın dördüncü büyük kenti olmasına karşın yeterince uçak seferi olmadığını belirterek başta turizm olmak üzere yurt dışı uçuş sayısının artmasının sanayi ve ticarete katkı vereceğini kaydetti.