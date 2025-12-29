Görev zararı ödemeleri 2025’te rekor seviyeye ulaştı

Kamuoyunda oluşan olumsuz algının ardından 2021 yılında bütçede adı “görevlendirme gideri” olarak değiştirilen görev zararı ödemeleri, hızla artarak rekor seviyelere ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kasım ayına ait merkezi yönetim bütçe harcamaları verilerine göre, yılın ilk 11 ayında bütçeden kamu kurumlarına aktarılan görev zararı tutarı 1 trilyon 460 milyar TL sınırına yaklaştı.

KİT’lere ödenen görev zararı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 arttı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ne (KİT) ise kasımda bütçeden 20 milyar 314 milyon TL, 11 ayda 381 milyar 936 milyon TL görev zararı ödendi. Böylece KİT’lere 2024 yılında ödenen 296 milyar 879 milyon 249 bin TL’lik görev zararının yüzde 29 fazlası 2025’in 11 ayında ödenmiş oldu. KİT’lere ödenen görev zararı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artış gösterdi.

KİT’ler arasında en yüksek görev zararı ödenen kurum Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) oldu. EÜAŞ’a kasımda 18 milyar 845 milyon TL, 11 ayda ise 215 milyar 837 milyon TL görev zararı ödendi.

EÜAŞ’ı 155 milyar TL’lik görev zararı ile Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) takip etti. BOTAŞ, geçen yıl ödenen 66 milyar TL’lik görev zararını yıl bitmeden ikiye katladı. Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO), bütçeden 11 ayda 6 milyar 570 milyon TL, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na (TKİ) 4 milyar 528 milyon TL görev zararı ödendi.

Kamu bankalarının zararları arttı

Kamu bankalarının görev zararlarında da artışlar yaşandı. Ziraat Bankası’na 11 ayda 108 milyar 346 milyon TL, Halkbank’a 38 milyar 19 milyon TL görev zararı ödendi. İki kamu bankasına ödenen toplam görev zararı 146 milyar 365 milyon TL oldu. Kamu bankalarına geçen yılın aynı dönemine göre ödenen görev zararı ise yüzde 34.5 arttı.