Fitch: Türkiye ekonomisi dayanıklı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, geçtiğimiz cuma gecesi 2026 yılına ait ilk değerlendirmesinde Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e yükseltmişti. Kredi notunu da “BB-“ seviyesinde teyit etmişti.

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, CNBC-e'ye yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin küresel ekonomi ve piyasalardaki oynaklıklara karşı dayanıklılık gösterdiğini ancak enflasyonun benzer kredi notuna sahip ülkelere göre çok yüksek seyrettiğini belirtti.

Morales, yüksek enflasyonun ülkenin kredi profili üzerindeki temel risklerden biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Fitch verilerine göre, “BB” kredi notuna sahip ülkelerde medyan enflasyon oranı yüzde 3,5 seviyesinde bulunuyor.

Ekonomide kırılganlık yaratıyor

Yüksek enflasyonun kalıcı olduğu sürece ekonomi için önemli bir kırılganlık unsuru olmaya devam edeceğini belirten Morales, bu durumun kredi notu üzerinde de aşağı yönlü risk oluşturduğunu dile getirdi.

Morales, sıkı para politikasının destekleyici bir mali duruşla birlikte enflasyonu düşüreceğine güvendiklerini ifade etti. Fitch de politika ayarlarının enflasyonu kalıcı biçimde düşürüp makroekonomik riskleri azaltacağına yönelik güvenin kritik olduğunu vurguladı.

Kısa vadedeki zorluklar

Bu sürecin kısa vadede ölçülmesinin zor olduğuna işaret eden Morales, özellikle önümüzdeki yıllarda olası seçim takviminin politika değerlendirmelerini daha karmaşık hale getirebileceğini belirtti.

Maliye politikasının şu aşamada enflasyonu düşürme hedefiyle uyumlu göründüğünü söyleyen Morales, seçim dönemlerinin bu uyum açısından yakından izleneceğini kaydetti.

Morales ayrıca, para politikasına yönelik siyasi müdahale döneminin geride bırakıldığı yönünde bir görünüm oluştuğunu da sözlerine ekledi.

"Rezervler yükseldi, TL’de toparlanma olabilir”

Fitch Kıdemli Direktörü Morales, Bloomberg HT'ye de konuk olurken, "Rezervler yükseldi, bir yandan Kur Korumalı Mevduatın sonuna gelindi, tüm bunlar güven tazeledi. Enflasyonu dengeleyebilmek için ciddi adımlar atılıyor ve bu hala devam ediyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin kredi notuna da yansıyacaktır" derken açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Baz senaryomuzda TL'de muhtemelen toparlanma olabilir ama iyileşmeyi uluslararası politika tarafında da bekliyoruz. Şu anda ciddi küresel belirsizlikler hâkim ve Türkiye'nin dış piyasalara ihtiyacı var. Yatırımcıların Türkiye için daha fazla iştahı olacak mı, bu pek çok detaya bağlı.”