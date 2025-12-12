GOSB, 2026’da modernizasyon ve verimliliği güçlendirecek

ADEM ADIGÜZEL/KOCAELİ

GOSB Bölge Müdürü Kevser Uygur Oylumlu, GOSB’un geleceğe yönelik vizyonunu değerlendirerek, “GOSB’un bugüne kadar büyümesini sağlayan dört temel ilkemiz; sürdürülebilir üretim, yenilikçi altyapı, dünya standartlarında hizmet anlayışı ve üniversite–sanayi iş birliği. Bu yaklaşım GOSB’un gelecekteki vizyonunun da temelini oluşturuyor. Dijital Platform, IoT tabanlı altyapı ve yapay zekâ destekli hizmetlerle ‘Akıllı OSB’ modeline geçiyoruz" dedi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, 2026’nın küresel ekonomide yeniden dengelenmenin yaşanacağı bir yıl olacağını dile getirerek, “Enerji fiyatlarının normalleşmesi, tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi, yapay zekâ ve otomasyon yatırımlarının artması, Türkiye için yeni bir fırsat döneminin kapısını aralayacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin genç iş gücü ve üretim çeşitliliğiyle öne çıktığını kaydeden Sarıtaş, “Bu avantajlarımız, sanayi dönüşümünde bize güçlü bir zemin sunuyor. 2026’da rekabetçiliğimizin yeniden artacağına inanıyoruz” dedi. Küresel koşulların zorluklarına rağmen güçlü bir performans sergilediklerini vurgulayan Sarıtaş, “2026 yılı, verimlilikten sürdürülebilirliğe, maliyet yönetiminden modernizasyon yatırımlarına kadar seçici ve stratejik adımların öne çıktığı bir dönem olacak” dedi. GOSB’un dijitalleşme projelerine hız verdiğini belirten Sarıtaş, “Nesnelerin interneti altyapısını güçlendiriyor, yapay zekâ destekli güvenlik sistemlerini devreye alıyoruz. Atıksu geri kazanım tesisimiz son aşamaya geldi. Bu yatırımlar, bölgemizin teknolojik kapasitesini daha da ileri taşıyacak” şeklinde konuştu.