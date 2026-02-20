GOSB Teknopark, TÜBİTAK BİGG’in 1. aşama uygulayıcısı oldu

MERVE ESİN ADIGÜZEL

GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, “Biz GOSB Teknopark olarak sadece ofis alanı sunmuyoruz; fikirlerin ticarileşmesi için mentorluk, eğitim, yatırımcı buluşmaları ve uluslararasılaşma desteği sağlıyoruz. Buradan çıkacak bir fikrin unicorn olmasını, dünyaya açılmasını hayal değil, ulaşılabilir bir hedef olarak görüyoruz. Yeter ki gençlerimiz kendilerine inansın, biz onların arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hüseyin Sınırcı, “Biz sadece denetim yapmıyoruz, aynı zamanda mentorluk ve yol göstericilik de yapıyoruz. BİGG GOSB da girişimciler için fikrin sanayiye dönüşeceği bir köprü olacak” şeklinde konuştu.

Gebze Belediye Başkanı Zünnur Büyükgöz, “Teknolojik dönüşümü reddedemeyiz; yapay zekayı geliştireceğiz. Gençlerimiz sadece üretmeyi değil, ürettiklerini pazarlamayı da öğrenmeli. Sadece yazılımcı ya da üretici olmak yetmez; iyi bir pazarlamacı, iyi bir iletişimci de olmak gerekir. Günün şartlarına uyum sağlayamayan kaybeder, kendini geliştiren kazanır” dedi.