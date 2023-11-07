Gösterge tahvil faizleri zirveye çıktı

İSTANBUL / EKONOMİ

Yeni ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası’nın bankacılık sektörüne ilişkin attığı sadeleşme adımları ve menkul kıymet alım zorunluluklarındaki düzenlemeler tahvil faizleri fiyatlamalarına da yansıdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bugün düzenlediği 2 yıllık gösterge tahvil ihracında ortalama bileşik faiz oranı yüzde 42,18 ile 20 yılın zirvesine çıkarken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 331,98’e yükselerek 2010 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. İhaleler öncesinde iki yıllık tahvil faizi 275 baz puanlık artışla yüzde 42,4 seviyesine kadar yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün düzenlediği iki ayrı tahvil ihalesinde toplam 11 milyar 90.9 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 10 milyar TL net rekabetçi olmayan tekliflere satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 21 milyar 90.9 milyon TL 'ye ulaştı.

2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 3 milyar 986.6 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 23 milyar 949 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 5 milyar 838 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 67.988 TL, ortalama fiyat 68.286 TL, ortalama basit faiz yüzde 38,48, ortalama bileşik faiz yüzde 42,18 oldu.

2 yıl vadeli tahvil ihalesi öncesinde kamuya 3 milyar TL, piyasa yapıcılarına 4 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 7 milyar 413 milyon TL olarak gerçekleşti.

10 yıl vadeli tahvil 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net 7 milyar 104.3 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 16 milyar 585.4 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 7 milyar 876 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 89.319 TL, ortalama fiyat 90.202 TL, ortalama basit faiz yüzde 29,77, ortalama bileşik faiz yüzde 31,98 oldu.

10 yıl vadeli tahvil ihalesi öncesinde kamuya satış olmazken, piyasa yapıcılarına 3 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 4 milyar 649.5 milyon TL oldu.

‘Piyasa normalleşiyor’

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gödek, tahvil faizlerindeki harekete ilişkin şunları söyledi: “Piyasa normalleşiyor. Regülasyonların hafiflemesi bir etken. İhraçların etkisi de var. Öncesinde piyasa tüm vadelerde yukarı yönde hareket etti. 10 yıllık yüzde 30’un üstüne gitti. Para politikasında aktarım mekanizması daha iyi konumda. Sıkı politikanın uzun süre yürürlükte olacağı fikri de kabul ediliyor. Doğal olarak da işlemlere yansıyor.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı, açıkladığı iç borçlanma stratejisine göre kasımda 78,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 78 milyar liralık, aralıkta 39,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 40 milyar liralık, ocakta 92,8 milyarlık iç borç servisine karşılık 126,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Kasımda iç borçlanmanın 71,5 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 5 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralıkta iç borçlanmanın 38 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının kamuya satışlardan, ocakta ise iç borçlanmanın 112,2 milyar lirasının piyasadan, 10.2 milyar lirasının doğrudan satışlardan 4 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor. Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek ve 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Kasımda 95,9 milyar lira, aralıkta 110,4 milyar lira ve ocakta 121,7 ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 117,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.