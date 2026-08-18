GoTradeGo, İTÜ Teknokent'de doğdu, dış ticaretteki uzmanlığını Dubai'ye taşıdı

ADEM ADIGÜZEL / KOCAELİ

Dış ticaret ve teknoloji alanında faaliyet gösteren Amazing Teknoloji ve Pazarlama A.Ş., 2006’da başlayan sektör deneyimini dijital bir yapıya taşıyarak geliştirdiği GoTradeGo platformuyla küresel ticarette doğru iş ortaklarını buluşturmayı hedefliyor. Ar-Ge çalışmalarını İTÜ Teknokent bünyesinde geliştiren şirket, bugün Dubai merkezli hizmet yapısıyla faaliyetlerini global ölçekte büyütmeye odaklanıyor. GoTradeGo, dış ticarette yıllardır çözülemeyen doğru kişiyi doğru kişiyle, doğru zamanda buluşturma sorununa teknolojiyle çözüm sunmayı amaçlıyor.

“Bizim rolümüz dış ticaret sürecini hızlandırmak, sadeleştirmek ve güvenilir kılmak”

2020 yılında yıllar içinde edinilen sektör tecrübesi, bilgi birikimi ve ilişki ağını dijital bir yapıya taşıma kararı aldıklarını belirten GoTradeGo kurucusu Ayşe Bağcı Pekdemir, “Dış ticarette şirketleri asıl yoran şey, çoğu zaman sandığınız gibi sermaye değil, zaman kaybı. İhracatçı, doğru alıcıyı bulabilmek uğruna aylarca fuar geziyor, sayısız e-posta yazıyor, telefonlarda saatler harcıyor ve bunların büyük bir kısmına cevap bile gelmiyor. Biz GoTradeGo'yu tam da bu noktada devreye aldık; platformda herkes kendi arama serüvenini kendisi yönetiyor; gezinerek, profilleri inceleyerek, kendi ritminde kendi karşılığını buluyor. Bizim rolümüz burada bir aracı gibi araya girmek değil, bu süreci mümkün olduğunca hızlandırmak, sadeleştirmek ve güvenilir kılmak” diye konuştu.

Platformun gerçek ve aktif kullanıcı profilleriyle şeffaf bir ortam sunduğunu vurgulayan Pekdemir, “Kimin kim olduğunu bilerek adım atabileceğiniz bir alan oluşturuyoruz. Belki de en önemlisi, ihracat yapmak için artık dev bir şirket olmanız gerekmiyor. Küçük bir üretici de, yeni kurulmuş bir girişim de doğru platformda olduğu sürece dünyayla ticaret yapabilir” ifadelerini kullandı.

“Yapay zekâ destekli bir asistan üzerinde çalışıyoruz”

Kullanıcıların doğru profillere daha hızlı ve bilinçli şekilde ulaşmasını sağlayan en önemli unsurlardan birinin yapay zekâ olduğunu belirten Pekdemir, “Yapay zekâ bizim için bir vitrin süsü değil; platformun gerçek omurgası. Yapay zekânın platformdaki rolü kullanıcıya en alakalı, en anlamlı profilleri öne çıkarmak, önündeki devasa bilgi yığınını sadeleştirmek, taramayı kolaylaştırmak. Yani karar her zaman kullanıcıda kalıyor; biz sadece o kararı daha bilinçli, daha hızlı verebilmesi için teknolojiyi arkasına koyuyoruz” diye konuştu.

Yapay zekâ destekli bir asistan üzerinde de çalıştıklarını belirten Pekdemir, “Kullanıcıya dış ticaretin karmaşık dünyasında adım adım rehberlik eden, sorularını yanıtlayan, süreci sadeleştiren yapay zekâ destekli bir asistan üzerinde çalışıyoruz. Bizim için yapay zekâ, insanı sürecin dışına atan değil, insanı sürecin merkezine daha güçlü şekilde yerleştiren bir araç” dedi.

“Platform bugün 50’den fazla ülkede aktif durumda”

Pekdemir, “Platformumuz bugün 50’den fazla ülkede aktif durumda, bizim için ‘büyük pazar’ değil, ‘doğru pazar’ önemli. Ürününüzün gerçekten ihtiyaç duyulduğu, talebin canlı olduğu ama Türk ihracatçısının şimdiye kadar yeterince erişemediği bölgelere odaklanmayı tercih ediyoruz. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa bu bölgeler arasında yer alıyor. Bu bölgeleri seçerken sadece rakamlara değil, o pazarların dinamiklerine, ticaret kültürüne ve büyüme potansiyeline bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Pekdemir, “Şu anda GoTradeGo lansman sürecinde. Platforma olan ilgi, bizim beklentilerimizin çok ötesinde bir hızla büyüyor. Her geçen gün yeni bir ülkeden, yeni bir sektörden, yeni bir hikâyeyle kullanıcılar sisteme katılıyor. Bu bize gösteriyor ki dış ticaret dünyası tam da böyle bir çözümü bekliyormuş. Şu an odağımız, bu büyümeyi sağlıklı, sürdürülebilir ve kaliteli bir şekilde yönetmek. Rakamları konuşacağımız gün çok yakın ve o gün geldiğinde bunu sadece bir başarı değil, birlikte yürüdüğümüz bu yolun somut bir kanıtı olarak gururla paylaşacağız” dedi.

“Şans faktörünü ve güvensizliği teknolojiyle ortadan kaldırıyoruz”

Pekdemir, “Dış ticaret, teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dünyada bile hâlâ büyük ölçüde şansa bırakılmış bir oyun gibi işliyor. Doğru alıcıyı bulmak çoğu zaman fuar takvimine, kişisel tanıdıklara, bazen tamamen tesadüfe bağlı kalıyor. Bu, özellikle KOBİ’ler için doğrudan kaybedilen zaman, kaybedilen fırsat ve dolayısıyla kaybedilen para anlamına geliyor. İkinci büyük sorun ise güven meselesi. Karşınızdaki kişinin ya da firmanın gerçek, aktif, ciddi bir tedarikçi ya da alıcı olup olmadığını anlamak çoğu zaman kolay değil. Bu belirsizlik, birçok potansiyel iş birliğini daha başlamadan bitiriyor. Biz GoTradeGo’da tam olarak bu iki köklü sorunu, şans faktörünü ve güvensizliği teknolojiyle ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki dış ticaret, artık kimin kimi tanıdığına değil, kimin doğru platformda olduğuna bağlı olmalı” şeklinde konuştu.