Gözde tatil beldelerinde yaşayan her 3 kişiden 1’i taşınmayı düşünüyor

Muğla Planlama Ajansı (MUPA), sosyal medya hesabından “Bodrum’da yaşam alarm veriyor” başlığıyla “Bodrum Geçim ve Konut Gerçeği” raporunu paylaştı. Rapora göre Bodrum’da yaşayan her üç kişiden biri, konut maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle kentten ayrılmayı düşünüyor. Ayrıca artan nüfus ve yetersiz altyapı nedeniyle su kesintileri sık yaşanırken, çevre kirliliği özellikle tatil sezonunda belirgin şekilde hissediliyor.

Bodrum’un üçte biri yeterli ve besleyici gıdaya erişemiyor

“Muğla Çoklu Kırılganlıklar Araştırma Raporu”na göre, Bodrum’da yaşayanların yüzde 46’sı geçim sıkıntısı yaşıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 86,1’i son 10 yılda hane harcamalarında en büyük artışın gıda masraflarında olduğunu belirtirken, Bodrum’un üçte biri yeterli ve besleyici gıdaya erişemiyor.

Rapora göre sosyal destek ihtiyaçları da bölgedeki demografik gruplara göre farklılık gösteriyor. Yaşlıların önceliği evde bakım hizmetleri olurken, gençler istihdam ve iş bulmayı öncelikli ihtiyaç olarak görüyor. Genel halkın beklentisi ise ucuz ve erişilebilir konutların sağlanması yönünde. Raporda ayrıca Bodrum’a sonradan yerleşenlerle yerleşik halk arasında gözle görülür bir sosyal uyumsuzluk olduğu vurgulandı.

Maaşların yarısı kiraya gidiyor

Rapora göre ekonomik koşullar da sıkıntılı bir tablo ortaya koyuyor. Kiralar hızla yükselirken, birçok kişi Bodrum’dan taşınmayı düşünüyor. Her iki haneden birinin ev sahibi olduğu Bodrum’da kiracıların yüzde 22,6’sı maaşlarının yarısını kiraya verdiğini belirtiyor.

Fetiye'de de durum aynı: Tatil sezonunda çöp sorunu

Muğla Planlama Ajansı (MUPA) tarafından hazırlanan araştırma Bodrum'un yanısıra Fethiye’de de yaşam koşullarının giderek zorlaştığını ortaya koydu.

Rapora göre altyapı güçlü olsa da çevresel kırılganlık ciddi bir sorun teşkil ediyor. Halkın büyük kısmı (%86,6) su sorununu yaşamazken, yaz aylarında su sıkıntısı nadiren görülüyor (%79,8). Çevre kirliliğini nadiren fark edenlerin oranı %40,3 olurken, tatil sezonunda çöp sorunu yaygın (%62,1) olarak dikkat çekiyor.

Genç işsizler ve öğrenciler sosyal hizmetlere erişimde güçlük yaşıyor

Araştırmada halkın en büyük kaygılarının atık yönetimi (%21,3) ve doğaya erişim (%20,6) olduğu vurgulandı. Sosyal ihtiyaç haritasına göre yaşlılar kent hayatında en dezavantajlı grup olarak öne çıkarken, genç işsizler ve öğrenciler sosyal hizmetlere erişimde güçlük yaşıyor. Katılımcılar, sosyal destek bütçesinin öncelikle ucuz konutlara yönlendirilmesini istiyor. Eğitim ise halkın en çok desteklenmesini istediği alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Ekonomik baskılar giderek artıyor

Toplumsal uyumun güçlü olduğu Fethiye’de halkın %40,4’ü birlikte yaşam kültürünü olumlu buluyor. Ancak ekonomik baskılar giderek artıyor: Her 10 kişiden 3’ü sürekli geçim sıkıntısı yaşıyor, gıda masrafları son 10 yılın en büyük yükü haline geldi. Kiracıların %17’si gelirinin yarısından fazlasını kira ödemelerine ayırırken, her 10 kişiden biri başka bir şehre taşınmayı düşündüğünü belirtiyor.