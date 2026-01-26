“Gözetimle artan gümrük vergisi, alınan vergiyi aşacak”

ERHAN BEDİR / BURSA

Son yıllarda art arda yapılan yasal düzenlemelerin üretici firmalar üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çeken Bulut Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bulut, özellikle makine ve hammadde ithalatındaki vergi artışlarının ciddi sorunlara yol açtığını vurguladı. İthalatta ödenen her türlü verginin KDV matrahına konu olduğunu, dolayısıyla ödenen vergilerin de KDV’sinin ödendiğini söyleyen Bulut, “30 Ocak 2026 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacak yeni yasa ve mevzuat gereği bazı ithal ürünlerde gözetim nedeniyle artan gümrük vergilerinin, alınan vergiden daha yüksek olacak” uyarısında bulundu.

Otomotiv, tekstil, makine, kimya ve metal sanayiine yönelik hizmet veren Bulut Gümrük Müşavirliği, bugün Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Gaziantep başta olmak üzere birçok ilde 200’ü aşkın firmaya dış ticaret danışmanlığı sunuyor. Sektörde 25 yıllık deneyime sahip olduklarını belirten İlhan Bulut, klasik gümrük müşavirliği anlayışının ötesine geçtiklerini söyledi. Bulut, “Firmalarımızı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan teşvikler ve kolaylıklar konusunda düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Mevzuatı yakından takip etmek, dış ticarette artık hayati bir zorunluluk” dedi.

İthalata yönelik önlemler yerli üreticiyi de zorluyor

Yerli üreticiyi koruma amacıyla getirilen bazı düzenlemelerin, ithalata bağımlı üretim yapan firmaları zor durumda bıraktığını dile getiren Bulut, “Bu yükler, bazı fabrikalarda üretim bantlarının durmasına kadar uzanabiliyor” dedi. 2023 ve 2026 yıllarında ithalata yönelik yeni düzenlemelerle firmaların omuzlarına ilave maliyetler yüklendiğini ifade eden Bulut, küresel ekonomik ortamın ticareti daralttığını belirtti.

Küresel kriz, yüksek finansman maliyetleri ve artan rekabetin firmaları üretim dışı kazanç arayışına ittiğini söyleyen Bulut, şu değerlendirmeyi yaptı: “Para tüm dünyada daha değerli hâle geldi. Güvenli liman arayışıyla altına yönelim hızlandı. Artık sadece bireyler değil, şirketler ve devletler de altın rezervlerini artırıyor. Çin, Rusya ve ABD gibi ülkeler bu alanda ciddi bir yarış içinde. Türkiye’de de küçük yatırımcılar dahi taşınmazlarını satarak altına yöneliyor. Bu tablo, üretimden uzaklaşmayı ve ticarette daralmayı beraberinde getiriyor.”

“KDV, ithalatçı için gizli bir maliyete dönüştü”

İthalatta uygulanan vergi ve gözetim mekanizmalarının maliyetleri artırdığına dikkat çeken Bulut, özellikle KDV uygulamalarındaki değişimin ithalatçı ve üreticiler için ciddi bir yük oluşturduğunu kaydetti. 24 Kasım 2023’te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gözetim ve korunma önlemleri kapsamında hesaplanan KDV’nin indirim hakkının kaldırıldığını hatırlatan Bulut, “Bu KDV artık finansman maliyeti olmaktan çıktı, doğrudan gider kalemi hâline geldi. Açıkça ifade edilmese de ithalatçı ve üreticiye gizli bir vergi yükü yansıtılıyor” dedi.

Örnek veren Bulut, Avrupa’dan kilogramı 2,5 dolara ithal edilen vana aksamında gümrük vergisi olmamasına rağmen gözetim kaynaklı KDV nedeniyle 1,5 dolarlık ek maliyet oluştuğunu, Avrupa dışı menşeli ürünlerde bu rakamın 4,5 doları aştığını söyledi. “Ara malı niteliğindeki ürünlerin bu şekilde vergilendirilmesiyle yerli üreticinin uluslararası rekabet şansı kalmıyor” ifadelerini kullandı. Bulut, dış ticarette faaliyet gösteren firmaların büyük bir stres altında olduğunu belirterek, “Sürekli değişen mevzuat ve artan vergi yükleri bu stresi daha da artırıyor. Sürdürülebilir üretim için öngörülebilir ve dengeli bir ticaret politikası şart” dedi.