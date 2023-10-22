Gözler bu hafta faiz kararlarında olacak

Küresel piyasalar Orta Doğu'daki çatışmaların daha da şiddetlenebileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını daha da sıkılaştırabileceğine yönelik endişelerle haftayı negatif bir seyirler tamamladı. Piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) vereceği faiz kararına odaklandı. 23 Ekim ile başlayan haftada ABD ekonomisi açısından yine önemli veriler açıklanacak.

Buna göre;

• Pazartesi Chicago Ulusal Aktivite Endeksi

• Salı imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)

• Çarşamba yeni konut satışları

• Perşembe büyüme, haftalık işsizlik başvuruları, dayanıklı mal siparişleri, toptan stoklar

• Cuma ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, kişisel gelir ve harcamalar takip edilecek…

Avrupa’da faiz değişecek mi?

Avrupa borsalarında da, tıpkı düğer küresel piyasalarda olduğu gibi, geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir öne çıktı. Avrupa borsalarında önümüzdeki hafta Orta Doğu'daki gelişmeler yine yakından takip edilecek. Piyasaların gözü ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) açıklayacağı faiz kararında olacak. Analistler, para piyasalarında ECB'nin politika faizini daha fazla artırmasının öngörülmediğini ancak faiz artırım ihtimalinin yeniden fiyatlamalara dahil olmaya başladığını söylediler.

Buna göre gelecek hafta;

• Pazartesi Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi

• Salı Euro Bölgesi'nde, Almanya'da ve İngiltere'de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

• Çarşamba Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi

• Perşembe ise ECB'nin faiz kararı takip edilecek.

Asya, Çin’e rağmen düşüşte

ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüş Asya piyasalarına da taşınırken Çin hükümetinin ekonomiye rekor seviyede likidite sağlaması satış baskısını azaltamadı. Analistler, Çin'de gayrimenkul sektöründe devam eden sıkıntıların risk iştahını oldukça olumsuz etkilediğini belirterek dünya genelinde artan tahvil faizlerinin de pay piyasalarının baskılanmasında önemli rol oynadığını bildirdi.

Gelecek hafta Japonya'da Tokyo TÜFE takip edilecek.

Türkiye’de gözler TCBM’de olacak

Türkiye’de ise geçtiğimiz hafta, borsada düşüş, altında ise yükseliş ve rekorlarla geçti. 23 Ekim’le başlayacak olan haftada;

• Pazartesi tüketici güven endeksi

• Çarşamba reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

• Perşembe ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı takip edilecek.

TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35'e çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.