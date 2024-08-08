Gözler bugün açıklanacak enflasyon raporunda: Yıl sonu enflasyon tahmini ne olacak?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin sunumu bugün gerçekleştirecek. Karahan, saat 10.30'da başlayacak toplantıda küresel ve ulusal ekonomik görünüme dair değerlendirmeler yapacak, Türkiye'de dezenflasyon süreci ve izlenen para politikası hakkında bilgilendirmelerde bulunacak. Ardından enflasyon beklentilerini paylaşacak.

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38

Yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan yukarı güncellenerek yüzde 38'e çekilmiş, 2025 ve 2026 tahminleri ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korunmuştu. TCMB’nin mevcut enflasyon beklentilerini değiştirmeyeceği düşünülüyor.

Merkez Bankası yıl sonunda enflasyondaki düşüşün yüzde 38'e ulaşacağını öngörmesine karşın piyasa beklentisi düşüşün yüzde 42,2'de kalacağı yönünde.

OVP’deki enflasyon hedefi değişmeyecek mesajı

Tüketici fiyatları mayısta yıllık yüzde 75,45'te zirve yaptıktan sonra baz etkisinin de katkısıyla düşüşe geçti. TÜFE temmuzda yüzde 61,78’e geriledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık tüketici enflasyon oranının ağustos ayında düşük yüzde 50’li, eylül ayında ise yüzde 40’lı seviyelere gerileyeceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise en büyük önceliğin enflasyonu aşağı çekmek olduğunu, bu konuda geri adım atmayacaklarını belirterek, OVP'deki hedefleri de değiştirmeyi düşünmediklerini söyledi.