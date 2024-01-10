Gözler emekliye ek zam düzenlemesinde: Ek zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ocak ayı maaş zammı oranı belli oldu. Memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15 zammın üstüne 2023 yılı temmuz-aralık döneminde oluşan enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49,25 oranında zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise geçen yılın ikinci altı aylık döneminde oluşan TÜFE artışı oranında yüzde 37.57 zam alacak. 'Emekliye ek zam yapılacak mı' sorusunun yanıtı milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, emekliye ek zam ne zaman, zam yapılacak mı? En düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli ek zammı olacak mı?

Emekliye ek zamma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın alternatifli bir çalışma hazırladığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sunulan bu çalışmanın, Kabine toplantısında da değerlendirilmesi bekleniyor.

Emekli zamlarıyla ilgili yeni düzenleme yapılması yönündeki hazırlıklar, iki ayaktan oluşuyor. Bu kapsamda, öncelikle kök maaşı düşük olan ve 7 bin 500 liraya tamamlananlar için nasıl bir adım atılacağı üstünde duruluyor.

Emekli ek zam ne zaman yapılacak?

Emekli maaş zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere maaş farkı ödenebilir.

Düzenlemenin önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması gerekiyor. Meclis'ten geçtikten sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gidecek. Son olarak ise Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmen uygulamaya girecek.

Süreç göz önüne alındığında emekli maaş düzenlemesinin şubat ayına kalabileceği belirtiliyor. Bu durumda emekliler ocak ayında sadece enflasyon zammını alacak. Refah payı ya da diğer seçenekler şubat maaşlarına yansıyacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının 10 bin liranın biraz üstüne çıkarılarak 10 bin 250 lira gibi bir rakam olması halinde bu kapsamdaki emekli sayısının 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bine yükseleceği hesaplanıyor.

En düşük emekli maaşının, daha önce kamuoyu gündemine gelen 11 bin 500 lira civarına çıkarılması halinde emeklilerin yüzde 55’inin “en düşük maaş alan” grubuna gireceği öngörülüyor.

Emekliye ek zam için oran tahmini

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nihai kararının emekli maaş zamları için yeni bir düzenleme yapılmasına yönelik olması halinde bu durumun dikkate alınarak adım atılabileceği belirtiliyor. Buna göre, memur emeklisinin yüzde 49,25 olan ocak ayı zammının yanında işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının yüzde 44-45 olabileceği, böylece temmuz ayında oluşacak 5,4 puanlık farkın hesaba katılmasıyla adım atılmış olacağı belirtiliyor.