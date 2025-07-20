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Gözler Merkez Bankası faiz kararında! İşte beklenti

Piyasalar gözünü perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına çevirirken, ekonomistler bankanın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor.

Haber Merkezi
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Gözler Merkez Bankası faiz kararında! İşte beklenti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı politika faizini perşembe günü saat 14.00'da açıklayacak. Ekonomistler, bu toplantıda TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 24 Temmuz Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 11 tanesi, politika faizinde 250 baz puan, 4'ü 300 baz puan, 6'sı 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 43,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 46'da sabit tutulmuştu.

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