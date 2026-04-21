Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı yarın açıklanacak! İşte ekonomistlerin faiz tahmini
Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verilmişti. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor.
Para Politikası Kurulu (PPK), yarın yılın üçüncü toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını açıklayacak.
Faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak.
Mart ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verilmişti.
Ekonomistler ne bekliyor?
Yarın yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlenen beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22’si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1’i 100 baz puan, 14’ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.