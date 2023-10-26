Gözler Merkez Bankası’nda

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplatısından çıkacak faiz kararı merakla bekleniyor. Haftanın en kritik gündemi olan karar, saat 14.00'te açıklayacak. Medyan beklenti, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 30'dan yüzde 35 seviyesine çekmesi yönünde. Bazı yabancı bankaların tahmini artışın 2,5 puan düzeyinde kalacağı yönünde olurken, bazı yabancı yatırımcılar ise, yüzde 40 bandına daha erken bir yaklaşımın sürpriz olmayacağı yönünde görüş bildiriyor. Bankadan çıkacak karar ve verilecek mesajlarla piyasalarda oynaklık yaşanabilir.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

Anketlerden hangi sonuçlar çıktı?

Reuters anketine katılan 20 ekonomistin tamamı yüzde 30 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 32.5 ila yüzde 35 bandında yer aldı. Dört ekonomist politika faizinde 250 baz puan, bir ekonomist 300 baz puan, 15 ekonomist 500 baz puan artış öngördü.

AA Finans'ın beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35 arasına yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.