  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın ikinci enflasyon raporu açıklanacak
Takip Et

Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın ikinci enflasyon raporu açıklanacak

Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunu perşembe günü açıklayacak. Bankanın yıl sonu ve sonraki iki yıla ilişkin enflasyon tahminleri kamuoyu ile paylaşılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın ikinci enflasyon raporu açıklanacak
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı amacıyla perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Karahan, bankanın yıl sonu ve sonraki iki yıla ilişkin enflasyon tahminlerini açıklayacak. Sunumda küresel ekonomideki son durum ve yurt içindeki enflasyon gelişmeleri de önemli yer tutacak.

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 olmuştu

Yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 olarak belirlenmişti. Gelecek yıl için yüzde 12 seviyesinde korunmuştu. Enflasyon hedefinin 2027 yıl sonunda ise yüzde 8'e gerilemesi öngörülmüştü.

Bakan Şimşek, Katar Ekonomi Forumu'na katılacakBakan Şimşek, Katar Ekonomi Forumu'na katılacakEkonomi
Ekonomi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Yılda 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelir üretiyoruz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Yılda 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelir üretiyoruz
Bakan Şimşek, Katar Ekonomi Forumu'na katılacak
Bakan Şimşek, Katar Ekonomi Forumu'na katılacak
Bakan Yumaklı: Tohumculuk alanında faaliyet gösteren firma sayısı 1117'ye çıktı
Bakan Yumaklı: Tohumculuk alanında faaliyet gösteren firma sayısı 1117'ye çıktı
THY'den indirimli bilet kampanyası
THY'den indirimli bilet kampanyası
Bakanlık harekete geçti! Sebze ve meyve fiyatlarını düşürecek adım
Bakanlık harekete geçti! Sebze ve meyve fiyatlarını düşürecek adım
Arı kovanlarında verim yüzde 50 azaldı
Arı kovanlarında verim yüzde 50 azaldı