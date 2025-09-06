Gözler Merkez’e çevrildi… İşte ekonomistlerin ve kurumların son faiz tahminleri

Türkiye ekonomisinde haftanın en kritik gündemlerinden biri yaklaşıyor. Yurt içi piyasalarda tüm dikkatler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Piyasanın yönünü belirleyecek

Karar öncesinde yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, Banka’nın atacağı adımların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Son toplantıda yüzde 43 seviyesine çekilmişti

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), 24 Temmuz'daki toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 300 baz puan indirimle yüzde 43 seviyesine çekmişti. Bu oranın yıllık bileşiği yüzde 53,5'e denk geliyor.

Enflasyon faiz kararına ilişkin beklentileri değiştirdi

TÜİK ağustosta enflasyonu aylık yüzde 2,04, yıllık yüzde 32,95 açıklandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nin ağustosta aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 40,83 oranında arttığını açıklamıştı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ağustosta tüketici fiyatlarında aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 65,49 artış hesaplamıştı.

Bu hafta CHP İstanbul il yönetimine mahkeme kararıyla kayyum atanması ve ağustos ayı tüketici enflasyonunun beklentileri aşması, gelecek haftaki faiz kararına ilişkin beklentileri de değiştirdi.

İşte ekonomistlerin ve kurumların son faiz tahminleri

İşte 11 Eylül'deki TCMB toplantısı için ekonomist anketlerindeki ve banka raporlarındaki faiz beklentileri...

AA Finans Anketi

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.

Forınvest Haber Anketi

ForInvest Haber anketine katılan 24 ekonomistin 18’i gösterge faizin 200 baz puan indirileceğini öngördü. 4 ekonomist haftalık repo faizinde 250 baz puan indirim beklerken, ekonomistlerden 2’si ise faizin 300 baz puan indirileceği görüşünü savundu.

Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, 200 baz puan indirim yönünde oldu.

Ankette yıl sonu medyan faiz tahmini yüzde 37 oldu.

JPmorgan, Morgan Stanley, Barclay

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan, 11 Eylül'deki faiz indirimi beklentisini, bu hafta yayımladığı raporla 300 baz puandan 200 baz puana çekti.

Beklentileri aşan ağustos ayı enflasyonu verisi ve siyasi risklerdeki artış, JPMorgan'ın faiz indirimi beklentisini düşürmesinde etkili oldu.

ABD'nin bir diğer büyük bankası Morgan Stanley de TCMB'den faiz indirimi beklentisini bu hafta 300 baz puandan 200 baz puana çekti.

İngiliz banka Barclays, bu hafta yayımladığı raporda TCMB'den 250 baz puan faiz indirimi beklediğini açıkladı.

Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel'in yazdığı raporda, "Siyasi manşetlerin, yerleşik ve yurtdışı yerleşiklerin pozisyonları üzerindeki etkilerini görmemiz gerekiyor. Carry trade tarafında toplam çıkışlar, dün kapanışta yaklaşık 3 milyar dolar seviyesindeydi. Bu çıkış, bu yılın mart ayındaki siyasi çalkantı dönemindekinden daha az. Bu bağlamda, beklenenden yüksek enflasyon, GSYİH verileri ve siyasi gelişmelere rağmen, TCMB'nin gevşeme planlarına devam etmesini bekliyoruz" yorumuna yer verdi.