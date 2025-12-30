Gözler ‘reform yılı’ ilan edilen 2026'ya çevrildi

CANAN SAKARYA/ANKARA

Son iki aydır Mecliste süren bütçe görüşmelerinde iktidarın reform söylemi gerek bakanlar gerek parti kurmayları tarafından sıkça gündeme getirildi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 2026 yılını ‘reform yılı’ olarak geçirmekte kararlı olduklarını vurgularken yapılacak reformlara ilişkin ekonomik dönüşümden, yeşil ve dijital dönüşüme, sosyal politikalardan, yargı ve temel haklara, sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye kadar geniş bir çerçeve çizdi.

Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik aşamaya gelen TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun yazacağı rapor ve sonrasında atılacak adımlar ve çıkarılacak yasalar siyasetin gelecek yıl en önemli gündemlerinden biri olacak. AK Parti’nin yeni anayasa konusunda atacağı adımın da yine siyasetin gündemine oturacak en tartışmalı başlıklar biri olması bekleniyor.

Ekonomi yönetiminin gündeminde neler var?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe görüşmelerinde kamu maliyesine ilişkin üç alanda reform taslağı hazırladıklarını açıkladı. Kamu İhale Reformu, KİT Yönetişim Reformu ile mahalli idarelerin mevcut mali kurallarının daha işlevsel hale getirilmesi yani yerel yönetimler reformu ekonomi yönetiminin gündemindeki öncelikli reformlar olarak öne çıkıyor. OVP’ye göre, Kamu İhale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi ve sürdürülebilirliği destekleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecek, sektörel kamu alımları düzenlemesi hayata geçirilecek. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre ise merkezi olarak tedarikinde kamu faydası yüksek olarak tespit edilen ürünlere yönelik merkezi alım modelleri uygulamaya konulacak.

Vatandaşlık maaşında pilot uygulama 2026’da başlıyor

Sosyal yardım sistemi yeniden ele alınacak, geliri asgari ücretin altında kalan ailelere ek destek verilecek. “Vatandaşlık maaşı” olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin pilot uygulamasının 2026’da bazı illerde başlanacak. Evde kimsenin çalışmadığı ya da toplam gelirin asgari ücretin altında olduğu durumlarda ödemeler, aileden en az bir kişi işgücüne katılana kadar sürecek. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında da yer alan BES’te otomatik katılım sisteminin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.

İcra iflas kanunu yenilenecek

OVP’de yapılan takvimlendirmeye göre, yılın ikinci çeyreğine kadar İcra İflas kanunu yenilenmiş olacak. Adalet Bakanlığı, İcra İflas Kanunu Bilim Komisyonu tarafından bir taslak metin hazırlanarak, paydaşların görüş ve önerilerine açıldı. Taslak gelen görüşler çerçevesinde son şeklini alacak. Taslakta, konkordatoya dönük düzenlemelerde yer alıyor. 2026 yılında yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşüme uyum çerçevesinde çalışma hayatına dönük yeni adımlar da atılacak. OVP’ye göre, yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda işgücü piyasasının ihtiyaçları ve iş yaşam dengesi gözetilerek sosyal taraflarla diyalog halinde mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecek ve güvenceli esneklik sağlanacak.