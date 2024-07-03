Gözler saat 10:00'da açıklanacak haziran ayı enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor? İşte tahminler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da açıklayacak.

Reuters'ın 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 2,22 artması, yıllık olarak yüzde 72,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Enflasyonun 2024'ün sonunda ise Türkiye Cumuhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 38 tahminlerinin üstünde yüzde 42,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yıl sonu tahminleri bir önceki ankete göre sınırlı düşse de anlamlı bir değişim göstermedi.

Ankette aylık tahminler yüzde 1,75 ile yüzde 3,29 arasında yer alırken yıl sonu tahmin aralığı ise yüzde 40 ve yüzde 47 aralığında seyrediyor.

AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 42,61 oldu.

Yüzde 75,45 ile zirveye çıktı

Yıl başında yapılan fiyat ayarlamaları ve asgari ücret zammının etkisiyle ocak ve şubat ayında TÜFE sırasıyla aylık yüzde 6,7 ve yüzde 4,53 artış göstermişti. Mart ve nisan ayında TÜFE görece yavaşlasa da beklentilerin üzerinde seyretti ve aylık yaklaşık yüzde 3,2 arttı. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 artarak yıllık bazda yüzde 75,45 ile zirvesine ulaştı.

Haziran ayında dayanıklı mallar, gıda gibi kalemlerdeki fiyat artışlarının ılımlı olduğunu ve enerji fiyatlarının aylık anlamda enflasyona olumlu etki ettiğini söyleyen ekonomistler hizmet sektörü enflasyonunun yüksek seyrettiğini belirtti.

Yılın ikinci yarısında dezenflasyon başlayacak

Merkez Bankası, enflasyonda yılın ikinci yarısında başlayacak dezenflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e ulaşacağını tahmin ederken ekonomistler yıllık enflasyonda önümüzdeki dönemde öngörülen düşüşte baz etkisi, sıkı para politikası ve TL'deki yatay seyirin etkili olacağı görüşünde.

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından haziran ayından beri sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini sonuncusu mart ayında olmak üzere 4 bin 150 baz puan yükseltti.

Finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığını belirten Merkez Bankası, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunu sıkılaştıracağı görüşünü yineledi.

Memur ve emekli zammı netleşecek

Öte yandan haziran verisi ile birlikte memurlar ve emekliler altı aylık gerçekeşen enflasyonu farklarını alacaklar. Ayrıca akaryakıt gibi bazı ürünlerde de otomatik vergi artışları Haziran verisi ardından yapılacak.