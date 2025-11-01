Gözler TCMB’nin Enflasyon Raporu’nda: Merkez bankaları kasım ayını sakin geçirecek

Merkez bankalarının enflasyon ve istihdam alanındaki risklerle karşı karşıya kalması politika kararlarını zorlaştırırken, kasım ayında sakin bir merkez bankaları takvimi takip edilecek.

Küresel ekonomide tarife gündemi ve ticaret gerilimleri yılın sonuna yaklaşılırken ekonomi yetkililerinin odağında kalmayı sürdürürken, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de enflasyonun mücadele sürecine yönelik temkinli yaklaşımı diğer merkez bankalarının da gevşeme süreçlerini tekrar gözden geçirmeye itiyor.

Kasım ayında merkez bankaları sakin bir takvime hazırlanıyor. Kasımda başta İngiltere Merkez Bankası (BoE) olmak üzere, Avustralya Merkez Bankası (RBA), Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), İsveç Merkez Bankası (Riksbank), Norveç Merkez Bankası, Macaristan Merkez Bankası (MNB), Polonya Merkez Bankası (NBP) ve Güney Kore Merkez Bankasının para politikası kararları takip edilecek.

BoE'nin faizi sabit tutması bekleniyor

İngiltere'de BoE'nin ülkede enflasyona yönelik risklerin varlığını koruması ve eylül ayı enflasyonunun yüzde 3,8 ile orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesinin üzerinde seyretmesinin etkisiyle para politikasındaki sıkılığı sürdürmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 6 Kasım'da açıklanacak BoE'nin para politikası kararlarının da temel politika faizinin yüzde 4 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. Para piyasalarında bankanın bir sonraki faiz indirimine ancak Şubat 2026'da yapılacak toplantıda gidebileceği fiyatlanıyor.

BoE, en son faiz indirimine 25 baz puanla ağustos ayında gitmişti. Böylece banka kasım ayına kadar toplamda 75 baz puan indirime gitmiş oldu.

Eylül ayındaki son politika toplantısında BoE'nin 7 üyesinden 5'i politika faizini yüzde 4'te sabit tutma, 2'si 25 baz puan indirerek yüzde 3,75'e düşürme yönünde oy kullanmıştı. Son politika metninde, bu yılki manşet enflasyondaki artışın büyük ölçüde gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı belirtilmişti.

Avustralya'dan pas, Yeni Zelanda'dan indirim bekleniyor

Kasım ayında Okyanusya tarafında da merkez bankalarının faiz kararları takip edilecek. Dünyanın önemli merkez bankalarından olan ve bölgedeki finansal likidite konusunda önemli rol oynayan Avustralya'da RBA'nın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ülkede çeyreklik bazda açıklanan enflasyon verilerine göre yılın üçüncü çeyreğinde enflasyon çeyreklik bazda yüzde 1,3 gerçekleşerek beklentileri geride bırakırken, yıllık bazda yüzde 3,2 oldu. Enflasyon verisinin alt kırılımları incelendiğinde 3. çeyrekte en önemli fiyat artışları konut, eğlence ve ulaştırma alanlarında gerçekleşti.

RBA, eylül ayındaki son para politikası toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,60'ta sabit bırakmış ve açıklanması beklenen 3. çeyrek enflasyon verilerinde risklere değinmişti.

Öte yandan, diğer önemli merkez bankalarından olan Yeni Zelanda'da RBNZ'nin faiz kararı da yatırımcıların odağında bulunuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 26 Kasım'da açıklanacak kararında 25 baz puan indirime gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupa'da İskandinav merkez bankaları takip edilecek

Avrupa'da kasım ayında İsveç ve Norveç'in faiz kararları yatırımcıların odağında yer alırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararı açıklamayacak.

Eylül ayında İsveç'te Riksbank beklentilerin aksine politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1,75 seviyesine çekmişti. Bankadan yapılan açıklamada ekonomik aktiviteye daha fazla destek sağlamak ve orta vadede enflasyonu hedefte sabitlemek amacıyla, faiz indirimine gidildiği belirtilirken, enflasyon ve ekonomik aktivitedeki görünüm devam ederse, politika faizinin bir süre daha bu seviyede kalmasının beklendiği bildirilmişti.

Riksbank'ın 5 Kasım'da açıklayacağı para politikası kararında politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Bunlara ek olarak Norveç Merkez Bankasının (Norges Bank) 6 Kasım'daki politika kararı da yatırımcıların odağında bulunurken, bankanın politika faizini değiştirmemesi bekleniyor. Eylülde Norges Bank politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4 seviyesine çekmişti.

Öte yandan, Avrupa'da Polonya'da NBP'nin 5 Kasım'daki ve Macaristan'da MNB'nin 18 Kasım'daki para politikası kararları takip edilecek.

Asya'da gözler Güney Kore Merkez Bankasına çevrildi

Asya tarafında ise Güney Kore Merkez Bankasının açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti. Banka ekim ayında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2,50 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun istikrarlı seyrini korumasıyla birlikte, ekonomik büyüme görünümüne ilişkin yüksek belirsizliğin devam ettiği belirtilirken, ekonomik büyüme tarafında özellikle tüketim ve ihracat kaynaklı iyileşme eğiliminin sürdüğü bildirilmişti.

Gayrimenkul piyasasındaki gelişmelere dikkat çekilen açıklamada, "Gayrimenkul piyasası istikrar önlemlerinin Seul ve çevresindeki konut piyasaları ile hane halkı borçları üzerindeki etkileri ve döviz kuru oynaklığı gibi finansal istikrar koşullarının daha yakından izlenmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Güney Kore Merkez Bankasının para politikası kararı 27 Kasım Perşembe günü açıklanacak. Karara ilişkin tahminler henüz netleşmese de eylül ayı tüketici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde gerçeklemesi ve aylık bazda enflasyonun hızlanması bankanın temkinli bir patikada hareket edebileceğine yönelik sinyaller veriyor.

Yurt içinde TCMB'nin sunumu izlenecek

Yurt içinde ise 7 Kasım'da yapılacak olan Türkiye Cumuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son Enflasyon Raporu sunumu izlenecek.

Başkan Fatih Karahan'ın yaptığı III. Enflasyon Raporu sunumunda, TCMB 2025 yıl sonunda, enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında; 2026 yıl sonunda ise

yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında gerçekleşeceği tahmin ettiğini açıklamıştı.

Ekim ayı enflasyonu 3 Kasım Pazartesi 10:00'da açıklanacak. Eylül enflasyonu aylık bazda yüzde 3,23 artış göstererek yıllık bazda yüzde 33,29 olarak açıklanmıştı.