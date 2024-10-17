Gözler TCMB’nin faiz kararına çevrildi: İşte beklenti

Küresel piyasalar, başta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı olmak üzere bugün açıklanacak yoğun veri gündemini öncesinde karışık bir seyir izlerken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Dünya genelinde bir süredir devam eden sıkı para politikasının sonuna yaklaşılırken, gelecek dönemde resesyon yaşanıp yaşanmayacağı sorusu varlığını koruyor.

Bununla birlikte, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapacağına ilişkin beklentiler risk iştahını beslemeye devam ederken, açıklanan bilançoların da etkisi güçlü şekilde öne çıkıyor.

Şirket bilançoları takip ediliyor

Dün, ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 32 arttığını bildirdi. Karı ve geliri beklentilerin üzerinde gerçekleşen bankanın hisseleri yüzde 6,5 değer kazandı.

Beklentilerden daha iyi sonuçlar açıklayan ABD'li hava yolu şirketi United Airlines'ın hisseleri de yüzde 12,4 arttı.

Analistler, yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket ve sektör bazlı oynaklığın arttığını kaydederek, bugüne kadar açıklanan şirket finansal sonuçlarının piyasalarda yukarı yönlü hareketi desteklediğini aktardı.

Öte yandan, bugün açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin de risk iştahı üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade eden analistler, bilanço sezonunun da Netflix ve Blackstone başta olmak üzere yoğun şekilde devam edeceğini dile getirdi.

ECB faiz indirimine devam edecek mi?

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir hakim olurken, gözler bugün açıklanacak ECB'nin para politikası kararlarına çevrildi.

ECB'nin bugün yapacağı para politikası toplantısında üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'nın giderek parçalanan dünya düzeni ve jeopolitik çatışmaların yarattığı zorlukları iç pazarının temellerini güçlendirmek için bir fırsat olarak kullanması gerektiğini belirterek, "Daha sert dış rekabet bizi yeni teknolojiler geliştirmeye teşvik edebilir. Daha değişken jeopolitikalar enerji güvenliği sağlamaya ve bizi tedarik zincirlerimizde daha kendi kendine yeterli olmaya itebilir." ifadelerini kullandı.

Asya tarafında karışık seyir

Asya tarafında yeni işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, Çin hükümetinin emlak sektörü alanında açıkladığı teşvik paketinin beklentileri karşılayamaması sonrası Çin'de piyasalar kazançlarını geri verdi.

Ülkede bugün açıklanan emlak sektörüne ilişkin teşvik paketine göre, hükümet gayrimenkul sektöründeki düşüşü durdurmak amacıyla şartları sağlayan şirketler için olan kredi kotasını 4 trilyon yuana yükseltti.

Analistler, Çin'de süregelen emlak sektöründeki sorunlar için açıklanan teşvik paketinin olumlu etkisi olacağını belirterek, söz konusu teşvikin sektör beklentilerini karşılamadığını belirtti.

TCMB’nin vereceği mesajlar önemli olacak

Bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı. Karar metninde verilecek mesajlar da yakından takip edilecek.

Banka, politika faizini en son mart ayında yüzde 50'ye çıkardı. Geçen ay gerçekleştirilen faiz kararı toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.