Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi: Savaş, beklentileri nasıl etkiledi?

Reuters'ın anketine katılan 10 ekonomistin tamamı da bankanın gösterge faiz oranını sabit tutacağını tahmin ediyor.

Reuters'a göre bölgesel çatışmanın genişlemesinden yaklaşık bir hafta önce, gevşeme döngüsünü sürdürmesi bekleniyordu.

Banka 2025'te geçici olarak faizleri artırsa da yıl ortasında faiz indirimlerine geri dönüştü.

Reuters'a göre piyasa beklentilerindeki değişim, yıl sonu faiz tahminlerinde de yukarı yönlü bir revizyona yol açtı.

2026 sonu için medyan tahmin, bir önceki ankette %28 olan yıl sonu faiz beklenti medyanı %29,75 seviyesine çıktı.

TCMB anketine katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise %30 oldu.

Amerikan yatırım bankası JPMorgan, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, bankanın faizleri sabit tutmasını beklediğini ve yıl sonu tahminini de %30'dan %31'e revize ettiğini belirtti.

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş küresel petrol arzının dörtte birinin sevkiyatının yapıldığı Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği durma noktasına getirerek piyasaları alt üst etti.

Ülkeler peş peşe önlemler açıklarken, bazı ekonomistler savaşın başta enflasyon olmak üzere günlük hayatı doğrudan etkilemesi mümkün olan etkilerine karşı uyarıda bulunuyor.

Politika faizi başta, mevduat faizleri ve kredi faizleri olmak üzere borçlanmanın maliyetine etki ederek günlük hayatı yönlendiriyor.