Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi: Seçim öncesi son karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), mart ayı faiz kararını bugün saat 14.00’te açıklayacak.

Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) sabit bırakmasını beklerken; karar sonrası verilecek mesajlar yakından takip edilecek.

Fed, 3 faiz indirimi beklentisini korudu

Enflasyonla mücadele kapsamında dünya genelinde atılan "ultra şahin" adımlara karşın henüz istenilen sonuçlara ulaşılamasa da ABD Merkez Bankası (Fed), dünkü kararında "doğru yolda" olduklarını yineledi.

Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutarken, federal fon oranına ilişkin tahminlerini bu yıl için yüzde 4,6'da sabit bıraktı. Söz konusu tahminler, bu yıl hala 3 faiz indirimi yapılacağının sinyalini verirken, bu durum risk iştahını destekledi.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, mevcut sıkılaştırma döngüsünde Fed'in politika faiz oranının muhtemelen zirvede olduğuna işaret ederek, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yılın bir noktasında faiz indirimine başlamanın muhtemelen uygun olacağını öngördüklerini yineledi.

Ekonomik görünümün belirsiz olduğunu ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiklerini vurgulayan Powell, gerekmesi halinde federal fon oranı için mevcut hedef aralığını daha uzun süre korumaya hazır olduklarını aktardı.

Powell, Komite'nin, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmeyi uygun görmediğini kaydetti.

Beklentilerin üzerinde gelen son enflasyon verilerinin "enflasyonun engebeli yolda" yüzde 2'ye ineceğine dair genel "hikayeyi" değiştirmediğini belirten Powell, ancak "daha iyi veriler" aradıklarını ifade etti.

İngiltere’nin faiz kararı takip edilecek

Bugün gözler bölgede İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımların odağında bulunuyor.

Analistler, İngiltere'nin bölgedeki en inatçı enflasyonla karşı karşıya olduğunu belirterek, bugünkü toplantıdan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin muhtemelen Haziran 2024'te ilk faiz indirimine karar vermek için yeterli güvenceye sahip olacağını aktararak, "İlk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz" dedi.