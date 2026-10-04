Gözler yarın açıklanacak enflasyonda! Piyasanın enflasyon ve dolar/TL tahmini belli oldu

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Matriks Haber’in 2026 yılı Eylül ayı enflasyonu ile gelecek dönem Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve dolar/TL beklentilerine ilişkin anketi, 33 banka ve aracı kurumun katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin Eylül ayı için medyan TÜFE tahmini aylık yüzde 2,21, yıllık enflasyon beklentisi yüzde 30,21 oldu. Ortalama beklentiler ise aylık bazda yüzde 2,22, yıllık bazda ise yüzde 30,21 olarak hesaplandı.

Eylül ayı TÜFE’si için tahmin veren 18 banka ve aracı kurumun aylık beklentileri yüzde 1,94 ile yüzde 2,60 arasında değişti. Yıllık tahminler ise yüzde 29,86 ila yüzde 30,70 bandında şekillendi.

Ağustos ayında TÜFE, aylık yüzde 1,95 artış beklentisinin altında kalarak yüzde 1,84 arttı; yıllık enflasyon da yüzde 31,51 olarak açıklandı.

Enerji, gıda, alkollü içecekler, tütün ürünleri ve altın hariç tutulan TÜFE göstergelerinden C Endeksi için öngörüde bulunan 9 ekonomistin medyan tahmini aylık bazda yüzde 2,20, yıllık bazda yüzde 28,86 oldu.

2026 yılı Eylül ayı enflasyon verisinin 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanması bekleniyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,50

Matriks Haber anketinde 27 ekonomistin 2026 sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,50 seviyesinde kaldı. Beklenti aralığı yüzde 28,00-31,70 bandında oluştu. Önceki dönemde tahmin bandı yüzde 28,00 ile yüzde 33,00 bölgesinde oluşmuştu.

13 ekonomistin 2027 sonu enflasyon beklentileri ise yüzde 22,90’dan yüzde 23,50’ye yükseldi. Önceki dönemde yüzde 21,00-25,00 olan tahmin bandı yüzde 22,50-27,00’ye çıktı.

12 ay sonrasına ilişkin yıllık TÜFE medyan tahmini yüzde 24,00 oldu.

C Endeksi için medyan beklenti 2026 sonunda yüzde 28,50, 2027 sonunda ise yüzde 25,70 olarak gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde tahminler sırasıyla yüzde 28,00 ve yüzde 24,00 seviyesinde oluşmuştu.

Dolar/TL beklentisi 51,80’e yükseldi

26 analistin 2026 sonuna ilişkin dolar/TL beklentisi bir önceki anket dönemindeki 51,7250’den 51,8000’e sınırlı yükseldi. Tahminler 50,00 ile 54,01 arasında değişti. Bir önceki anket döneminde beklenti aralığı 50,50 ile 52,00 seviyesinde oluşmuştu.

12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL medyan tahmini 58,8850 oldu.

2027 sonu dolar/TL beklentisi 61,60

12 analistin 2027 sonu dolar/TL beklentisi 61,60 seviyesinde hesaplandı. Matriks Haber’in bir önceki anketinde beklenti 61,25 seviyesinde gerçekleşmişti.